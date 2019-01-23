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23.01.2019 03:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Знаменитого тигра Амура из Приморья хотят поселить в клетку на Кубани

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба Приморского сафари-парка Фото: Пресс-служба Приморского сафари-парка
Фото: Пресс-служба Приморского сафари-парка

Тигр Амур из приморского сафари-парка, за чьей дружбой с козлом Тимуром, следили миллионы жителей России, может быть продан в НП "ПАРК ТИГРОВ" в станице Динской в Краснодарском крае. Об этом решении министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края с возмущением сообщил на сайте сафари-парка его директор Дмитрий Мезенцев.

Амур родился в Хабаровском КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева" и является имуществом Хабаровского края. Зоосад с 2007 года является участником программы Евроазиатских зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. В рамках этой программы тигр Амур был передан приморскому сафари-парку в 2012 году по договору, срок которого истек в 2016 году. Но этот факт более двух лет никого не волновал.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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И вот "в связи с недостаточной материально-технической базой", как пишет в письме в адрес министерства директор зоосада, требуется согласовать реализацию двух особей амурского тигра как особо ценного имущества: кроме Амура хотят "реализовать" тигрицу Тайгу. Её собираются отправить в Алма-Атинский зоопарк. И на это дают добро.

- Я понимаю, что хабаровское министерство имеет право распоряжаться судьбой Амура, поскольку он их имущество. Но за формулировкой о недостаточной материально-технической базе на самом скрывается надуманный предлог о том, что наш сафари-парк - частный, и якобы "государственный" тигр Амур не может быть передан частному парку, хотя в 2012 году наш частный статус этому не мешал, - сказал "РГ" Дмитрий Мезенцев.

Директор приморского-сафари-парка подозревает некий интерес в передаче тигра Амура кубанскому НП "ПАРК ТИГРОВ". Его оценили в 1,4 миллиона рублей, что очень дорого. К слову, тигрица Тайга материальной оценки вообще не удостоилась. И, чтобы передать Амура в Краснодарский край, его почему-то вывели из программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.

- Для переезда на Кубань мы должны через неделю поместить Амура на 30-дневный карантин. Он должен вынести три обездвиживания, прочувствовать авто и авиаперевозку и угодить в маленькую клетку-тюрьму в Краснодарском крае. Между тем в приморском сафари-парке он живет в вольере размером с футбольное поле. И предстоящие издевательства над тигром Амуром законны, - удручен происходящим Дмитрий Мезенцев.

Справка "РГ"

Тигр Амур стал едва ли не самым известным тигром в мире, благодаря дружбе с козлом Тимуром, который был предназначен Амуру на обед. Тигр и козел подружились и долгое время жили в одном вольере. За историей животных следили люди из более чем ста стран мира. Потом Амур и Тимур слегка повздорили. И теперь их содержат в сафари-парке Приморья отдельно.

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