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23.01.2019 17:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С кем кашу сваришь

Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Текст: Ксения Колесникова
Вкусно ли кормят в школе? В детском саду, в больнице? В каком состоянии столовая? Общероссийский народный фронт провел масштабный опрос: на эти и другие вопросы отвечали мамы и папы, бабушки и дедушки, пациенты и просто неравнодушные люди. Результаты неутешительные: в среднем по стране треть респондентов негативно отзывается о качестве социального питания.
Что в тарелке? Вместо мяса может быть жир, вместо рыбы в котлете - перемолотые рыбные кости, вместо говядины по меню - только курица... Фото: Сергей Михеев/РГ Что в тарелке? Вместо мяса может быть жир, вместо рыбы в котлете - перемолотые рыбные кости, вместо говядины по меню - только курица... Фото: Сергей Михеев/РГ
Что в тарелке? Вместо мяса может быть жир, вместо рыбы в котлете - перемолотые рыбные кости, вместо говядины по меню - только курица... Фото: Сергей Михеев/РГ

Исследование всероссийское: в конце прошлого года в нем участвовали 48 тысяч (!) человек - жители из всех субъектов РФ. В итоге эксперты составили антирейтинг регионов по качеству питания.

Самые негативные оценки получили Оренбургская область - 52,3% негативных отзывов, Республика Дагестан - 52,3%, Ульяновская область - 52%. Примечательно, что во всех трех регионах в 2017 году по итогам проверок были выявлены признаки антимонопольных соглашений.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Это первый столь масштабный опрос, который проходит на независимой площадке проекта ОНФ "За честные закупки". Конечно, методику надо совершенствовать, и мы внесем ряд существенных дополнений, например, оценку доступности горячего питания. Но главное: большое количество респондентов - это явный сигнал о том, что проблема очень волнует общество", - прокомментировал результаты эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

В основе рейтинга - среднее значение ответов на три основных вопроса: вкусовые качества, достаточность питания и условия, в которых кормят детей, пациентов.

"Позитивный" рейтинг тоже есть: меньше всего недовольных качеством питания в Калужской (всего 8% негативных отзывов) и Вологодской областях (9%). Чувашская Республика и Астраханская область тоже показали себя очень хорошо - по 9,3%.

Самые негативные оценки получили Оренбургская область, Республика Дагестан и Ульяновская область

"По объему средств соцпитание - это примерно 500 млрд рублей, то есть больше, чем закупки лекарств. Неудовлетворенность качеством очень высокая, а ответственность спущена на руководителей учреждений, у которых нет ни навыков, ни финансирования, ни полноценных полномочий, - считает координатор проекта "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

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Тема школьного питания сегодня одна из самых острых и обсуждаемых. Необходимость принципиальных, системных изменений очевидна всем. Почему? Низкое качество продуктов, недобросовестные подрядчики, которые пытаются сэкономить. Как пример, вместо мяса в блюде идет жир, вместо рыбы в котлете - перемолотые рыбные кости, вместо говядины по меню - только курица… При этом продукты в школы закупаются по тем же правилам, что и мебель с канцтоварами: конкурс выигрывает тот, у кого товар дешевле.

Сейчас в Госдуме готовится законопроект о социальном питании, который будет устанавливать правила организации питания в детских садах, школах, больницах... "Закон касается всех групп населения. Он станет базовым для перезапуска системы социального питания", - отметил Антон Гетта. Параллельно с этим идет активное обсуждение новых СанПиНов, подготовленных Роспотребнадзором. В частности, в них прописано, что в меню школьника обязательно должны быть продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями. Также устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд.

Какова сегодня реальная ситуация в регионах? Могут ли родители сообща повлиять на качество питания в школе? "РГ" следит за ситуацией…

Тем временем

О голодных обмороках у учащихся школ Кемеровской области сообщил вчера уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын. По его словам, в аппарат участились обращения классных руководителей. "Некоторые дети сидят в классах и на обед не идут, потому что у родителей нет денег, чтобы покормить ребенка утром, а тем более дать ему деньги на еду", - сказал детский омбудсмен, уточнив, что такая ситуация наблюдается в сельских школах и с детьми, которых привозят в эти школы из соседних населенных пунктов. Дмитрий Кислицын отметил, что только за декабрь к нему поступили десятки обращений.

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Губернатор области Сергей Цивилев вчера же поручил работникам администрации проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов. В проверках также примут участие депутаты облсовета, сенаторы и общественники. По данным обладминистрации, охват школьников 1-11-х классов горячим питанием в общеобразовательных организациях региона по итогам 2018 года - более 90%, что выше общероссийского показателя. Действует и система поддержки. Организовано льготное питание для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей. В 2018 году на льготное питание в школе, которое получают более 56 тысяч учащихся, регион направил свыше 191 миллиона рублей, а местные бюджеты - свыше 247 миллионов.

- У нас в голодные обмороки дети не падают, - ответил на вопрос корреспондента "РГ" директор одной из малокомплектных сельских школ Кемеровского района. - Но семь из 36 учащихся в столовую не ходят. Обед стоит 25 рублей. Но, видимо, и таких денег у родителей этих ребятишек нет. Хотя поддержка существует. На обеды детям из многодетных семей полагается по 50 рублей. По 10 рублей выделяют из районного бюджета малообеспеченным. Раньше столько же доплачивали еще и ученикам начальных классов, а также ребятам, которых подвозят к нам на учебу из соседних деревень (таких у нас 12 человек). Теперь - нет.

Подготовила Юлия Потапова (Кемерово)

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Ксения Колесникова
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