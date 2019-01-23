Нижегородка заплатит 77 тысяч рублей за проделки кота

Новости

СК возбудил дело по факту смерти заключенного в колонии Копейска 15:47
Поисковой самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы 15:47
Ученые Крыма оценили ущерб экологии от сгоревших танкеров 15:38
Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей 15:37
Том Харди сыграет в сериале по Диккенсу от автора "Острых козырьков" 15:35
В небе над Москвой появилось гало 15:30
Под Воронежем мать убила маленькую дочь 15:29
Мексика обновила антирекорд по количеству убийств 15:28
В Приморье прокуратура проверит "урок авторитетов" в школе 15:28
МИД: Россия осуждает теракт в Манбидже 15:27
Под Тверью "скорая" час ехала к попавшему в ДТП мальчику 15:22
Джонни Депп доказал, что не избивал Эмбер Херд телефоном 15:20
Выплаты по рождению ребенка разрешат оформлять по месту пребывания 15:20
В Москве автобус насмерть сбил мужчину у метро 15:13
Вышел новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" 15:10
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия" 15:09
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах 15:08
В Греции задержали партию возбуждающих таблеток для террористов 15:07
В Новгороде умершего человека оштрафовали за пьяное вождение 15:05
На Алтае простились с погибшими при столкновении Су-34 летчиками 15:03
Студентка-сирота доказала, что ей положена помощь от государства 15:02
Украина продала Саудовской Аравии технологии СВЧ-оружия 15:00
Открытие крымского ученого поможет сохранить экологию Европы 14:59
Мужчина убил женщину из-за ссоры на парковке в Подмосковье 14:51
Петербуржцы увидели Исаакиевский собор после реставрации 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородка заплатит 77 тысяч рублей за проделки кота

Текст: Светлана Медведева (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти 77 тысяч рублей заплатит жительница Нижегородской области хозяйке съемной квартиры из-за своего кота. Домашний питомец испортил обои и двери, сообщили "РГ" в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Фото: depositphotos.com
Самый страшный кот прославился в интернете
Фото: depositphotos.com
В Канаде женщина случайно отправила своего кота по почте

Владелица жилья в Нижнем Новгороде сдала квартиру жительнице города Семенов по договору найма на полгода с января 2018-го. Приехав в квартиру через месяц за очередным платежом, хозяйка обнаружила повреждения обоев в прихожей и кухне от когтей кота и характерный запах. Квартирантка обещала исправить повреждения и переклеить обои. Однако к следующему приезду хозяйки недостатки не устранила, заявила о расторжении договора и, не оплатив ущерб, выехала из арендованного жилья. После нее там остались ободранные стены и двери.

Истец обратилась в Семеновский районный суд за защитой своих прав, просила суд взыскать с ответчика в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 69 878 рублей и расходы по оплате услуг оценщика в сумме 7000 рублей.

Рассматривая иск, суд пришел к выводам, что по договору найма, заключенного между истцом и ответчиком, наниматель обязан использовать объект недвижимости только для личного проживания, содержать его в чистоте и порядке, бережно относиться к имуществу наймодателя.

В судебном заседании ответчица вину не признала, но не отрицала, что проживала в квартире с котом. В итоге суд встал на сторону истца и постановил взыскать с квартирантки 76 878 рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива