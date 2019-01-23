Нижегородка заплатит 77 тысяч рублей за проделки кота

Почти 77 тысяч рублей заплатит жительница Нижегородской области хозяйке съемной квартиры из-за своего кота. Домашний питомец испортил обои и двери, сообщили "РГ" в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Владелица жилья в Нижнем Новгороде сдала квартиру жительнице города Семенов по договору найма на полгода с января 2018-го. Приехав в квартиру через месяц за очередным платежом, хозяйка обнаружила повреждения обоев в прихожей и кухне от когтей кота и характерный запах. Квартирантка обещала исправить повреждения и переклеить обои. Однако к следующему приезду хозяйки недостатки не устранила, заявила о расторжении договора и, не оплатив ущерб, выехала из арендованного жилья. После нее там остались ободранные стены и двери.

Истец обратилась в Семеновский районный суд за защитой своих прав, просила суд взыскать с ответчика в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 69 878 рублей и расходы по оплате услуг оценщика в сумме 7000 рублей.

Рассматривая иск, суд пришел к выводам, что по договору найма, заключенного между истцом и ответчиком, наниматель обязан использовать объект недвижимости только для личного проживания, содержать его в чистоте и порядке, бережно относиться к имуществу наймодателя.

В судебном заседании ответчица вину не признала, но не отрицала, что проживала в квартире с котом. В итоге суд встал на сторону истца и постановил взыскать с квартирантки 76 878 рублей.