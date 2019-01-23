В Перми спасают мост от дрейфующего теплохода

Около коммунального моста в Перми спасатели пытаются вернуть на место дрейфующие дебаркадеры и теплоход "Иртыш". Они оторвались от причала вчера вечером и поплыли по течению прямо на опоры моста, соединяющего берега Камы.

Как сообщили в городской службе спасения, в момент ЧП на борту теплохода находились два рыбака и сторож. Их быстро эвакуировали, они не пострадали.

В администрации Перми известили, что из-за инцидента в городе введен режим повышенной готовности. Сейчас застрявшие во льду суда продолжают медленно продвигаться вперед, но опасности для моста нет.

На всякий случай около моста дежурят наряды ДПС ГИБДД. Если ситуация обострится, и теплоход с дебаркадерами начнет угрожать мосту, движение на нем будет перекрыто. Пока же плавучие средства пытаются вернуть обратно с помощью катеров.

Причина отрыва от причала пока точно неизвестна. По одной из версий, ЧП произошло из-за резкого подъема воды в Каме.