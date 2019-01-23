Новости

Уральские ученые открыли новый способ производства недорогой керамики 11:11
Следком Новгородчины проверит факт смерти женщины от свиного гриппа 11:09
В Петербурге произошел пожар в технологическом институте 11:04
В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов 11:02
В Черном море возобновили поиск моряков с горящих судов 10:52
Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа" 10:45
Ученые обнаружили ранее неизвестные кровеносные сосуды 10:42
Видео: Автоледи не заметила, как из машины выпал ребенок 10:42
Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing 10:32
Ученые назвали точный объем оползня в Хабаровском крае 10:28
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек 10:24
В Якутии погиб водитель загоревшегося бензовоза 10:22
Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ 10:19
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета 10:18
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки 10:00
В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах 10:00
Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура 09:59
Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу 09:51
В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак 09:47
Экипаж рейса Сургут-Москва: Угонщик не был пьян и угрожал применить оружие 09:47
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях 09:46
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона 09:45
Названы риски для мозга в случае отказа писать руками 09:39
В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году 09:35
Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США 09:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В девяти школах Промышленного района Самары и двух школах Кировского района организовано дистанционное обучение школьников первых смен. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Петербургская зима бросила вызов коммунальным службам

Накануне днем на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. Всего от этого водовода запитан 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медицинских учреждений.

Областная больница имени Середавина и 133 дома были переведены на резервную схему подключения к теплу. Но еще 338 многоквартирных жилых дома и 36 социально-значимых объекта остались без отопления.

Сейчас, по данным теплоснабжающей организации "ПТС", на месте устранения прорыва трубы начат монтаж нового фрагмента трубопровода длиной шесть метров. К 11:00 по московскому времени планируется завершить основные ремонтные работы и приступить к заполнению системы.

Кроме того, по данным минздрава региона, в ожоговый центр больницы им. Пирогова в Самаре были госпитализированы четыре человека, в том числе один ребенок. Они получили ожоги из-за утечки горячей воды в результате аварии. В соцсетях пользователи сообщают, что пострадавшие выходили из трамвая. Всего за помощью обратилось 11 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек