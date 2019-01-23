В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах

В девяти школах Промышленного района Самары и двух школах Кировского района организовано дистанционное обучение школьников первых смен. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации города.

Накануне днем на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. Всего от этого водовода запитан 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медицинских учреждений.

Областная больница имени Середавина и 133 дома были переведены на резервную схему подключения к теплу. Но еще 338 многоквартирных жилых дома и 36 социально-значимых объекта остались без отопления.

Сейчас, по данным теплоснабжающей организации "ПТС", на месте устранения прорыва трубы начат монтаж нового фрагмента трубопровода длиной шесть метров. К 11:00 по московскому времени планируется завершить основные ремонтные работы и приступить к заполнению системы.

Кроме того, по данным минздрава региона, в ожоговый центр больницы им. Пирогова в Самаре были госпитализированы четыре человека, в том числе один ребенок. Они получили ожоги из-за утечки горячей воды в результате аварии. В соцсетях пользователи сообщают, что пострадавшие выходили из трамвая. Всего за помощью обратилось 11 человек.