В управлении МЧС по региону "РГ" сообщили, что спасатели приехали на место чрезвычайного происшествия в течение десяти минут после вызова и помогли оставшимся в транспорте людям выйти. Корреспондент "РГ" обратился в региональное МЧС с вопросом, как действовать в подобной ситуации, однако оперативно ответить на него в ведомстве не смогли.
По данным минздрава Самарской области, сейчас в ожоговом центре больницы Пирогова проходят лечение семь человек, один из которых - ребенок. Власти заявляют, что состояние пострадавших стабильное - есть тенденции к улучшению, все медикаменты в достатке.
От прорвавшегося водовода запитан 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медучреждений. Областная больница имени Середавина, больница на Шверника и 133 дома были оперативно переведены на резервную схему подключения к теплу.
Но еще 338 многоквартирных жилых дома и 36 социально значимых объектов остались без отопления. В среду 23 января ученики 11 школ были переведены на дистанционное обучение. По заявлениям горожан районные администрации установили тепловые пушки в подъездах - сейчас в городе стоят 20-градусные морозы.
К вечеру среды аварию удалось полностью устранить и начать заполнение системы отопления в домах и социальных учреждениях.
По данным руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, только с 30 декабря по 20 января в Самаре произошло десять серьезных повреждений на магистральных тепловых сетях, в результате чего без теплоснабжения оставалось более 1700 многоквартирных домов.
Представители тепловой компании пеняют на износ тепловых сетей, особенно на так называемых бесхозных коммуникациях (не находятся ни на чьем балансе).
В Твери завершены работы по ликвидации крупной коммунальной аварии, оставившей без тепла 16,7 тысячи человек.
По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, 22 января около 16 часов на улице Левитана произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров. В результате без тепла при температуре воздуха минус 17 градусов остались около 16,7 тысячи жильцов 55 многоквартирных домов, а также четыре детских сада, три школы и один роддом.
В правительстве Тверской области сообщили, что в ходе ремонтных работ был демонтирован трехметровый участок поврежденной трубы и заменен на новый. Подача теплоносителя в родильный дом № 1 в это время была организована по обратному трубопроводу.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Твери сейчас - 21,6 градуса, по ощущениям -26.
Подготовила Элина Труханова, Тверь