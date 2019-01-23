ЧП случилось прямо на проезжей части: прорвало старый водовод с кипятком, и асфальт частично провалился. И в зону затопления попал трамвай. Движение было остановлено. Несколько пассажиров, не дождавшись спасателей, начали выходить из вагонов и обварили ноги в кипятке. По всей видимости, люди не догадывались, что вода была настолько горячей. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку.

В управлении МЧС по региону "РГ" сообщили, что спасатели приехали на место чрезвычайного происшествия в течение десяти минут после вызова и помогли оставшимся в транспорте людям выйти. Корреспондент "РГ" обратился в региональное МЧС с вопросом, как действовать в подобной ситуации, однако оперативно ответить на него в ведомстве не смогли.

По данным минздрава Самарской области, сейчас в ожоговом центре больницы Пирогова проходят лечение семь человек, один из которых - ребенок. Власти заявляют, что состояние пострадавших стабильное - есть тенденции к улучшению, все медикаменты в достатке.

От прорвавшегося водовода запитан 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медучреждений. Областная больница имени Середавина, больница на Шверника и 133 дома были оперативно переведены на резервную схему подключения к теплу.

Но еще 338 многоквартирных жилых дома и 36 социально значимых объектов остались без отопления. В среду 23 января ученики 11 школ были переведены на дистанционное обучение. По заявлениям горожан районные администрации установили тепловые пушки в подъездах - сейчас в городе стоят 20-градусные морозы.

К вечеру среды аварию удалось полностью устранить и начать заполнение системы отопления в домах и социальных учреждениях.

С 30 декабря по 20 января в Самаре произошло десять серьезных повреждений на магистральных тепловых сетях

По данным руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, только с 30 декабря по 20 января в Самаре произошло десять серьезных повреждений на магистральных тепловых сетях, в результате чего без теплоснабжения оставалось более 1700 многоквартирных домов.

Представители тепловой компании пеняют на износ тепловых сетей, особенно на так называемых бесхозных коммуникациях (не находятся ни на чьем балансе).

Тем временем

В Твери завершены работы по ликвидации крупной коммунальной аварии, оставившей без тепла 16,7 тысячи человек.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, 22 января около 16 часов на улице Левитана произошел прорыв магистрального трубопровода диаметром 600 миллиметров. В результате без тепла при температуре воздуха минус 17 градусов остались около 16,7 тысячи жильцов 55 многоквартирных домов, а также четыре детских сада, три школы и один роддом.

В правительстве Тверской области сообщили, что в ходе ремонтных работ был демонтирован трехметровый участок поврежденной трубы и заменен на новый. Подача теплоносителя в родильный дом № 1 в это время была организована по обратному трубопроводу.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Твери сейчас - 21,6 градуса, по ощущениям -26.

Подготовила Элина Труханова, Тверь