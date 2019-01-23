В Оренбуржье произошло массовое отравление в школе

Массовое отравление произошло в школе города Ясный Оренбургской области: за медицинской помощью обратились 23 ученика. Из них восемь госпитализированы.

Как сообщило в среду Управление Роспотребнадзора по региону, ЧП произошло накануне в средней школе №2. На сегодня восемь детей находятся в инфекционном отделении ясненской горбольницы, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно.

Специалисты устанавливают причины случившегося.

- Организовано лабораторное обследование больных, сотрудников пищеблока и медицинский осмотр учащихся и сотрудников школы, - уточнили в ведомстве.

Для исследований взяты суточные пробы, пищевые продукты и сырье, пробы питьевой воды, дезинфекционных средств, смывы. Школьный пищеблок закрыт, его сотрудники отстранены от работы.

Главврачу горбольницы, директору школы №2 и предприятию, обеспечивающему питание, выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий.

Расследование продолжается.