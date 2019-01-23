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23.01.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе приехавшие на олимпиаду школьники попали в больницу

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет, приехавших в Уфу для участия в олимпиаде, увезли в инфекционную больницу. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

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По данным ведомства, ЧП произошло в одном из отелей, где разместили 140 школьников, приехавших в Уфу из районов Башкирии для участия в республиканском этапе всероссийской олимпиады по биологии.

Утром 13 подросткам понадобилась помощь медиков. В гостиницу сразу же выехали сотрудники Управления гражданской защиты, регионального управления Роспотребнадзора и управления образования уфимской администрации.

В итоге троих детей направили в больницу, предварительно диагностировав кишечную инфекцию. Остальных обследуют медики. Свою проверку проводит Роспотребнадзор.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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