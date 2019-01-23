Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки

О голодных обмороках у учащихся школ Кемеровской области из-за нехватки денег на еду сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын.

Выступая с докладом на сессии облсовета, детский омбудсмен заявил, что с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, обратившие внимание на связанное с питанием социальное расслоение среди учеников.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться", - цитирует "Интерфакс" Кислицына. По его словам, у родителей нет денег, чтобы покормить ребенка утром, а тем более дать ему 50 рублей, которые нужно уплатить за обеды. Причем если сначала это были лишь единичные случаи, то "теперь покатился целый ком". Такая ситуация наблюдается в сельских школах и с детьми, которых привозят в школы из поселков.

Дмитрий Кислицын сообщил, что он обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей на питание. Так, в одной из школ Кемеровского района на сегодня уже оказывают помощь одиннадцати учащимся.