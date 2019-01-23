Минск готов помочь в модернизации инфраструктуры Новосибирска

Совместно реализовать проект по комплексной модернизации транспортной инфраструктуры Новосибирска, включая управление движением, модернизацию путей и систем электроснабжения предложил на встрече 23 января с сибирским губернатором Андреем Травниковым белорусский премьер-министр Сергей Румас.

Глава правительства подчеркнул, что республика готова поставлять в крупный научный центр региона широкий спектр пассажирской техники. Он предложил губернатору отдельно обратить внимание на электробусы, троллейбусы с автономным ходом - такая техника уже прошла испытания и хорошо себя зарекомендовала в РФ.

По словам Румаса, которые приводит БЕЛТА, есть хорошие перспективы и для увеличения поставок карьерных самосвалов БелАЗ для горнодобывающих предприятий российской области, а также техники Минского автомобильного завода, МТЗ и "Гомсельмаша".

Кроме того, интерес для сибиряков может представлять дорожно-строительная, коммунальная и лесозаготовительная техника, акцентировал внимание собеседника премьер РБ. Премьер высказался и за расширение производственной и научно-технической кооперации, сославшись на положительный опыт сотрудничества "Сибэлектропривода" и БелАЗ, ЗАО "Экран ФЭП" и холдинга "БелОМО".

В ходе встречи Румас предложил, зная об эффективной работе исследовательского института в Новосибирске по модернизации самолетов малой бизнес-авиации, обсудить возможные проекты по участию Минского завода гражданской авиации в проведении совместных работ по техобслуживанию, ремонту и модернизации таких самолетов. По его мнению, перспективы для сотрудничества есть и в агропромышленном комплексе, строительной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Глава кабинета министров РБ выразил уверенность, что по итогам 2018 года взаимный товарооборот достигнет $300 млн. Однако, уточнил он, "в составе импорта было много товаров, связанных со строительством БелАЭС. Теперь эта составляющая из товарооборота уйдет и надо подумать, какими товарами ее заместить, чтобы поддерживать такой высокий уровень кооперации", - резюмировал премьер-министр.

Андрей Травников, в свою очередь, отметил, что у сибирского региона налажены хорошие отношения с Беларусью во многих отраслях экономики. Он полагает, что и по итогам нынешней визита делегации "будут достигнуты договоренности, которые в будущем воплотятся в совместные проекты".

