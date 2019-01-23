На Байкале может появиться своя "французская ривьера"

Новости

Минск готов помочь в модернизации инфраструктуры Новосибирска 17:20
В Карелию придут аномальные морозы 17:18
Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы 17:15
Выжившую в горах туристку в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург 17:13
Минфин разместил в среду ОФЗ только на 17,5 млрд рублей 17:10
МИД подтвердил работу частных охранных фирм из РФ в Судане 17:07
Водолазы Балтфлота отработали спуски в ледяную воду 17:06
Subaru скрыла факт остановки производства 17:00
Как можно согреться в холодную погоду - простые советы от врачей 16:59
Врачи рассказали, какие напитки помогут согреть организм в морозы 16:57
Число пострадавших из-за порыва на теплотрассе в Самаре выросло до 15 16:56
Умер легендарный советский оператор, номинант "Эмми" Валерий Никонов 16:54
В Петербурге мальчик чуть не истек кровью после обрезания 16:52
Биатлонист Цветков пропустит этап Кубка мира в Антхольце 16:50
32-летний актер из "Тупой и еще тупее" загадочно умер на каникулах в Мексике 16:50
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца 16:44
У границ России разместили крупный калибр 16:31
Поляки собрали многомиллионное пожертвование от имени убитого мэра Гданьска 16:30
Угонщик самолета Сургут-Москва доставлен в суд 16:25
"Уроком авторитетов" в школе Приморья заинтересовались следователи 16:24
Видео: Перепуганный страус парализовал движение на трассе в Китае 16:21
В Чехове прошли обыски у начальника полиции 16:20
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму 16:16
В лаборатории воссоздана знаменитая "волна-убийца" 16:15
Двое израильтян попались на контрабанде золота в Японию 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 16:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Байкале может появиться своя "французская ривьера"

Текст: Алена Узбекова
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прогнозирует "переезд" "французской ривьеры" на Байкал. Не исключено, что с учетом глобального потепления, через тридцать лет в Сибири будет самый комфортный климат, рассказал он в интервью "Российской газете".
Вид на закат на озере Байкал с острова Ольхон. Фото: Владимир Байкальский/ ТАСС Вид на закат на озере Байкал с острова Ольхон. Фото: Владимир Байкальский/ ТАСС
Вид на закат на озере Байкал с острова Ольхон. Фото: Владимир Байкальский/ ТАСС

"Сибирь и Дальний Восток в целом перспективные территории. Еще в 2001 году, когда обсуждали правила ВТО (Всемирной торговой организации - Ред.) я коллегам во Франции предлагал продать виллы и присмотреться к недвижимости в Сибири", - рассказал Сергей Данкверт.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Россельхознадзор выступил за маркировку живых животных

Однако сейчас, продолжил руководитель Россельхознадзора, на том же Дальнем Востоке российский бизнес особо не строит крупные сельскохозяйственные комплексы. Нужно компенсировать покупку специальной техники, стимулировать производство сои, кукурузы в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье. Надо создавать привлекательные условия для притока российских инвестиций. Нужны отдельные экономические программы по сельскохозяйственному развитию конкретных территорий, отметил Сергей Данкверт.

"Мясной" должна быть не только Белгородская область, из которой к тому же через десять лет уйдет часть производств, потому что использован весь потенциал окружающей среды. Нужны программы в Забайкалье, Красноярске, Иркутске. Исторически так сложилось, что в этих территориях нет крупных мясных комплексов, потому что основные поставки идут из Петербурга, откуда проложены железнодорожные пути. Значит, нужно создавать под наши задачи транспортную инфраструктуру", - полагает руководитель Россельхознадзора.

Было бы хорошо, продолжил он, если бы за ключевые направления экономического развития отвечали заместители министра экономического развития по отраслям. "То есть, надо, чтобы за сельское хозяйство отвечал человек, который понимает, чем живет отрасль, шел с ней в ногу, а не просто занимался реформами без ответственности за экономический рост", - отметил руководитель Россельхознадзора.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Экология Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
МИД подтвердил работу частных охранных фирм из РФ в Судане
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
МИД пообещал не играть без правил в ответ на западные санкции