На Байкале может появиться своя "французская ривьера"

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прогнозирует "переезд" "французской ривьеры" на Байкал. Не исключено, что с учетом глобального потепления, через тридцать лет в Сибири будет самый комфортный климат, рассказал он в интервью "Российской газете".

"Сибирь и Дальний Восток в целом перспективные территории. Еще в 2001 году, когда обсуждали правила ВТО (Всемирной торговой организации - Ред.) я коллегам во Франции предлагал продать виллы и присмотреться к недвижимости в Сибири", - рассказал Сергей Данкверт.

Однако сейчас, продолжил руководитель Россельхознадзора, на том же Дальнем Востоке российский бизнес особо не строит крупные сельскохозяйственные комплексы. Нужно компенсировать покупку специальной техники, стимулировать производство сои, кукурузы в Амурской области, Хабаровском крае, Приморье. Надо создавать привлекательные условия для притока российских инвестиций. Нужны отдельные экономические программы по сельскохозяйственному развитию конкретных территорий, отметил Сергей Данкверт.

"Мясной" должна быть не только Белгородская область, из которой к тому же через десять лет уйдет часть производств, потому что использован весь потенциал окружающей среды. Нужны программы в Забайкалье, Красноярске, Иркутске. Исторически так сложилось, что в этих территориях нет крупных мясных комплексов, потому что основные поставки идут из Петербурга, откуда проложены железнодорожные пути. Значит, нужно создавать под наши задачи транспортную инфраструктуру", - полагает руководитель Россельхознадзора.

Было бы хорошо, продолжил он, если бы за ключевые направления экономического развития отвечали заместители министра экономического развития по отраслям. "То есть, надо, чтобы за сельское хозяйство отвечал человек, который понимает, чем живет отрасль, шел с ней в ногу, а не просто занимался реформами без ответственности за экономический рост", - отметил руководитель Россельхознадзора.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшем номере "Российской газеты".