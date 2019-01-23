Новосибирская область и Республика Беларусь расширят сотрудничество

Новосибирская область и Республика Беларусь будут наращивать темпы развития отношений. С таким заявлением выступил губернатор Андрей Травников, комментируя итоги IV заседания Совета делового сотрудничества между правительством Республики Беларусь и правительством Новосибирской области.

Это ключевое мероприятие в программе рабочей поездки делегации Новосибирской области в Республику Беларусь. Оно состоялось в Минске 23 января.

По итогам заседания губернатор Андрей Травников и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов подписали протокол.

Стороны отметили, что Республика Беларусь и Новосибирская область с 2016 года работали по трехлетней программе мероприятий по развитию сотрудничества. Андрей Травников особо подчеркнул, что план предыдущих мероприятий был очень насыщен, содержал 42 пункта. Многое удалось совместно реализовать. В частности, организовать совместное предприятие "БКМ-Сибирь" по модернизации трамвайных вагонов для Новосибирска, наладить сотрудничество предприятий - "Сибэлектропривод" и "БелАЗ".

Во время рабочей поездки подписано 13 соглашений и протоколов о сотрудничестве между новосибирской и белорусской стороной в сферах науки, образования, культуры, дорожного хозяйства. В частности, протокол о намерениях подписан между президиумом Национальной академии наук Беларуси и президиумом Сибирского отделения РАН. Он будет действовать при реализации проекта "Академгородок 2.0". Подписи под документом поставили заместитель председателя президиума НАН Беларуси академик Сергей Килин и заместитель председателя СО РАН академик Николай Похиленко.

В числе актуальных вопросов - организация регулярного прямого авиасообщения между Минском и Новосибирском. Особое внимание - сотрудничеству в научной сфере. Хорошие перспективы стороны видят в проведении совместных агронаучных исследований, в развитии производства сельхозтехники, производственной кооперации.

Между тем

Товарооборот между Республикой Беларусь и Новосибирской областью по итогам 2018 года превысил 150 миллионов долларов США. Губернатор Андрей Травников уверен, что потенциал намного больше. "Нужно достигать баланса между импортом и экспортом, избежать перекоса сальдо. Взаимный экономический интерес - хорошая основа для развития сотрудничества", - отметил глава региона. Пятое заседание Совета делового сотрудничества между Республикой Беларусь и Новосибирской областью решено провести в IV квартале 2020 года в Новосибирске.