ООО "Транснефть-Восток" перечислило в бюджет Приангарья 37 млрд рублей

ООО "Транснефть-Восток" перечислило в бюджет Иркутской области почти 37 миллиардов рублей за 2006-2018 годы - период ведения деятельности в регионе.

Первоначально основную долю отчислений составлял налог на доходы физических лиц, а с 2007 года - момента ввода в эксплуатацию первых производственных объектов предприятия - неотъемлемой частью дохода регионального бюджета являются уплачиваемые им налоги на прибыль, имущество, а также транспортный и земельный налоги.

Как результат, за тринадцать лет ведения деятельности в Иркутской области сумма ежегодных налоговых платежей ООО "Транснефть-Восток" в бюджет региона увеличилась более чем в три раза и на сегодня превышает 3 млрд рублей. Это составляет более 2,5 процента от общего объема доходной части бюджета Иркутской области.

В Приангарье зарегистрировано более двух десятков производственных объектов предприятия, задействованных в транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам Омск - Иркутск, Красноярск - Иркутск, Восточная Сибирь - Тихий океан, Куюмба - Тайшет. Всего по территории Иркутской области проходит более 1500 км трубопроводов ООО "Транснефть-Восток".

В числе расположенных здесь производственных объектов: Иркутское районное нефтепроводное управление, нефтеперекачивающие станции "Тайшет", "Нижнеудинск", "Замзор", Ангарский участок налива нефти в пос. Мегет, головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС-1), НПС-3, НПС-4, НПС-6, НПС-8, НПС-9, база производственного обеспечения и центральная ремонтная служба "Братск", специализированное транспортное управление. В г.Братске находится аппарат управления ООО "Транснефть-Восток". Численность сотрудников объектов ООО "Транснефть-Восток" в Иркутской области составляет почти 3 тысячи человек.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Транснефть-Восток".