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По мнению экспертов, система-112, несмотря на все ее недостатки, сократила время реагирования экстренных служб на звонки, снизила количество погибших и пострадавших. Корреспонденты "РГ" проверили, как работает единый номер 112.

Мурманская область. Набираем 112, сбрасываем звонок. Буквально через минуту перезванивают: что случилось? Служба исправно работает даже в Хибинских горах, куда ежегодно приезжают тысячи горнолыжников. Гости Заполярья отмечают быструю реакцию спасателей в случае, когда требуется их помощь.

Спасательным службам вне системы МЧС запретят использовать спецсигналы

Новосибирская область была одним из пилотных регионов по созданию системы 112. В 2013-2017 годах область потратила на ее внедрение более 300 миллионов рублей (50 процентов - федеральное финансирование). В том числе в 129 отдаленных населенных пунктах области заменили старые координатные станции, которые не позволяли выходить на связь по номеру 112. Появился узел обеспечения вызовов, который коммутирует на себя все звонки сотовых операторов и позволяет в том числе определять местонахождение абонента.

Не возникает проблем в Самарской области. Система экстренной помощи здесь заработала в конце 2017 года - в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу, а в постоянную эксплуатацию запущена в октябре 2018 года. Все оборудование размещено в технопарке высоких технологий "Жигулевская долина" в Тольятти. Служба 112 работает в четыре смены, в каждой по 15 специалистов. Все операторы прошли специальное обучение.

Набираем 112, сбрасываем звонок. Через минуту перезванивают: что случилось?

Однако в многих регионах ситуация иная. Выяснилось, например, что в Бурятии внедрение системы экстренной помощи запланировано только на 2019 год. А в Забайкалье государственные приемочные испытания провели лишь в декабре 2018-го.

Во многих регионах система 112 работает в тестовом режиме, но будет доступна уже в этом году, в том числе в Якутии. Воспользоваться службой 112 не могут пока и жители Еврейской автономной области. Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру открылся только в Биробиджане. Полностью на территории региона система не работает. Ее окончательно завершат к концу 2019 года.

Фото: istockphoto.com
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В целом, как отмечают корреспонденты "РГ", на Дальнем Востоке служба 112 все же действует. Однако на малонаселенных пространствах между городами и поселками полного покрытия зачастую нет.

В тестовом режиме работает служба и в Пензенской области. Вызвать помощь по единому номеру можно пока лишь в областном центре. Похожая ситуация - в Дагестане: система 112 полноценно действует только в Махачкале. В остальных городах и районах пока идет тестирование системы.

Не на полную мощность работает система 112 в Архангельской области. Позвонить на этот номер со стационарного и мобильного телефонов можно только в самом Архангельске. В ряде районов области невозможен вызов со стационарного. Есть еще другая проблема: вызов попадает не в экстренные службы района, а в диспетчерский центр в Архангельске. Помощь окажут, но времени уйдет больше. В МЧС обещают устранить недостатки в течение 2019 года. Похожие сбои в работе - в отдаленных районах Кировской области. Позвонив по номеру 112, люди попадают в соседний регион, но без помощи в любом случае не остаются. Жители жалуются на медленный приезд "скорой", полиции, но сами вызовы принимаются и отрабатываются.

Компетентно

Счетная плата РФ по результатам проверки пришла к выводу: только в 12 регионах России номер 112 работает как часы, а в остальных 73 служба вызова экстренной помощи развернута не полностью. В результате только 28 процентов населения страны могут без проблем звонить за помощью по номеру 112.

Как сообщила зампредседателя Счетной палаты РФ Вера Чистова, сложности связаны с недостатками взаимодействия между ведомственными дежурными службами. В 17 регионах, например, система 112 не позволяет передавать данные экстренного вызова автоматически в службы "01", "02" и "03". А это увеличивает время реагирования на звонок. Также выполнение программы замедлило сокращение финансирования - с 65 до 11 миллиардов рублей, включая средства субъектов. "Это говорит о том, что приоритет программы год от года снижался", - пояснила Вера Чистова.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад СФО Новосибирская область ПФО Самарская область ДФО Бурятия ПФО Пензенская область СЗФО Архангельская область
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