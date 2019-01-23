Русский народный хор из Новосибирска покорил Могилев

Выступление государственного академического Сибирского русского народного хора удостоено особого внимания белорусской публики. Концерт, состоявшийся в могилевском Дворце культуры, получил достойное признание и овации зрителей. Об этом в среду сообщил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Министр также отметил, что в рамках официальной поездки делегации Новосибирской области в Республику Беларусь состоялись переговоры с руководством ряда культурных учреждений Могилевской области, в том числе с начальником управления культуры.

- Принято предварительное решение об участии белорусских артистов в наших областных фестивалях, а также о прохождении молодыми специалистами практики в нашем регионе. Кроме того, будет пролонгировано соглашение с Белорусским культурно-просветительским центром в Новосибирске, - сказал Игорь Решетников.

В числе совместных культурных проектов, которые будут реализованы Новосибирской областью и Республикой Беларусь, - конкурсы и фестивали, обмен студентами, гастроли театров и расширение сотрудничества между библиотеками.

В свою очередь, губернатор Могилевской области Владимир Доманевский отметил высокий уровень организации визита делегации Новосибирской области, особенно в части расширения культурных связей между регионами. Владимир Доманевский считает, что у сторон "большие намерения выстроить очень хорошие, серьезные отношения".

Справка

Официальная делегация Новосибирской области работает в Республике Беларусь с 22 по 24 января. Делегацию возглавляет губернатор Андрей Травников. Главная цель поездки - проведение четвертого заседания Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Республикой Беларусь. В рамках рабочей поездки будут подписаны соглашения, договоры, протоколы намерений, меморандумы о сотрудничестве между муниципалитетами, учреждениями и предприятиями Новосибирской области и Республики Беларусь.