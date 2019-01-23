Русский народный хор из Новосибирска покорил Могилев

Новости

Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США 09:32
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко 09:25
Экипаж: Мужчина, пытавшийся угнать самолет, не казался пьяным 09:24
Ученые рассказали о влиянии роста на продолжительность жизни 09:24
Volvo отзывает более 200 тысяч машин по всему миру 09:20
Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество 09:18
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США 09:03
Александр Новак отменил поездку на форум в Давос 08:53
Турпоток россиян в Южную Корею превысил прошлом году 300 тысяч человек 08:46
Найдены останки вымершей акулы с "космическими" зубами 08:12
В Хабаровском крае проверят гибель механика на железной дороге 07:47
На Сахалине возбудили дело о задохнувшемся в больнице младенце 07:28
Протестующие подожгли полицейский участок на севере Венесуэлы 07:21
В Новосибирске 354 пассажира не смогли вылететь в Таиланд 07:17
"Шатдаун" негативно сказался на работе агентов ФБР 06:55
Двое израильтян арестованы в Японии за контрабанду 4 тонн золота 06:20
Житель Камчатки осужден за систему слежения за погранкораблями 06:00
Ниагарский водопад покрылся льдом из-за морозов в США 05:59
Конгрессмены выступили против желания Трампа покинуть НАТО 05:48
Владивосток "заминировали" хулиганы 05:46
Жителя Колымы осудили за поджог друга в гараже 05:16
Все школы Якутска закрыли на неделю из-за гриппа 05:04
Мадуро решил пересмотреть отношения с США 05:00
Экс-замглавы хабаровского "Водоканала" осужден на четыре года 04:41
Метившего своих секс-рабынь сутенера осудили в США 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 09:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Русский народный хор из Новосибирска покорил Могилев

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Выступление государственного академического Сибирского русского народного хора удостоено особого внимания белорусской публики. Концерт, состоявшийся в могилевском Дворце культуры, получил достойное признание и овации зрителей. Об этом в среду сообщил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирская и Могилевская области увеличат товарооборот

Министр также отметил, что в рамках официальной поездки делегации Новосибирской области в Республику Беларусь состоялись переговоры с руководством ряда культурных учреждений Могилевской области, в том числе с начальником управления культуры.

- Принято предварительное решение об участии белорусских артистов в наших областных фестивалях, а также о прохождении молодыми специалистами практики в нашем регионе. Кроме того, будет пролонгировано соглашение с Белорусским культурно-просветительским центром в Новосибирске, - сказал Игорь Решетников.

В числе совместных культурных проектов, которые будут реализованы Новосибирской областью и Республикой Беларусь, - конкурсы и фестивали, обмен студентами, гастроли театров и расширение сотрудничества между библиотеками.

В свою очередь, губернатор Могилевской области Владимир Доманевский отметил высокий уровень организации визита делегации Новосибирской области, особенно в части расширения культурных связей между регионами. Владимир Доманевский считает, что у сторон "большие намерения выстроить очень хорошие, серьезные отношения".

Справка

Официальная делегация Новосибирской области работает в Республике Беларусь с 22 по 24 января. Делегацию возглавляет губернатор Андрей Травников. Главная цель поездки - проведение четвертого заседания Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Республикой Беларусь. В рамках рабочей поездки будут подписаны соглашения, договоры, протоколы намерений, меморандумы о сотрудничестве между муниципалитетами, учреждениями и предприятиями Новосибирской области и Республики Беларусь.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США
Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива
Александр Новак отменил поездку на форум в Давос