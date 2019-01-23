Сибирские и американские ученые установили возраст Аральского моря

Группа ученых из новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН совместно с американскими коллегами из Университета Аризоны собрали уникальные данные из недр котловины Аральского моря.

Как сообщает официальное издание "Наука в Сибири", благодаря полученной информации им удалось установить возраст и особенности возникновения необычного водного объекта.

То, что мы привыкли называть Аральским морем, на самом деле бессточное озеро. С начала 70-х годов прошлого века этот водоем в Средней Азии стал иссыхать, и сейчас от него практически ничего не осталось. Почему исчезает обширное озеро - выяснить это помогут данные, собранные геологами.

Полевые работы и предварительная обработка собранных материалов были проведены еще в 2008-09 годах, при этом исследователи брали пробы и в тех местах, откуда вода ушла за год до их экспедиции. Наиболее полную информацию дала одна из скважин, глубиной 15 метров - из них 10 метров отложений относятся к периоду существования озера-моря.

Здесь были получены образцы, относящиеся к 23 различным радиоуглеродным датам. Многое ученым "рассказали" микроскопические организмы с раковинами из карбоната кальция - остракоды и фораминиферы. Например, именно по их раковинам исследователи установили возраст Аральского моря - оно возникло 17,6 тысячи лет назад.

Кроме того, геологам удалось выяснить, что параметры водной массы на протяжении истории существования моря не оставались однородными. Изначально сюда стекались речные воды, а вот в промежутке между 15 и 14,3 тысячами лет назад соленость озера значительно выросла. На этот период приходится пик увеличения раковин остракоды Cyprideis torosa, живущей даже в самых соленых водах. Позже воды так называемого моря вновь стали слабосолеными.

По мнению ученых, в момент последнего максимального оледенения Земли в горах Памира и Тянь-Шаня скопились большие массы льда. Около 18 тысяч лет назад они начали активно таять, а во время очередного глобального потепления воды устремились по руслам Амударьи и Сырдарьи, заполнив котловину будущего Аральского моря.

История формирования среднеазиатского озера волновала ученых давно. Широкие исследования здесь проводили специалисты из Великобритании. Однако собранные ими материалы по полноте информации не идут ни в какое сравнение с пробами отложений, которые удалось извлечь геологам Сибири и Аризоны. Статья об их работе была опубликована в престижном научном журнале Quaternary Science Reviews.