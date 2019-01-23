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23.01.2019 15:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские и американские ученые установили возраст Аральского моря

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Группа ученых из новосибирского Института геологии и минералогии СО РАН совместно с американскими коллегами из Университета Аризоны собрали уникальные данные из недр котловины Аральского моря.
Фото: "Наука в Сибири" Фото: "Наука в Сибири"
Фото: "Наука в Сибири"

Как сообщает официальное издание "Наука в Сибири", благодаря полученной информации им удалось установить возраст и особенности возникновения необычного водного объекта.

Фото: MBARI
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То, что мы привыкли называть Аральским морем, на самом деле бессточное озеро. С начала 70-х годов прошлого века этот водоем в Средней Азии стал иссыхать, и сейчас от него практически ничего не осталось. Почему исчезает обширное озеро - выяснить это помогут данные, собранные геологами.

Полевые работы и предварительная обработка собранных материалов были проведены еще в 2008-09 годах, при этом исследователи брали пробы и в тех местах, откуда вода ушла за год до их экспедиции. Наиболее полную информацию дала одна из скважин, глубиной 15 метров - из них 10 метров отложений относятся к периоду существования озера-моря.

Здесь были получены образцы, относящиеся к 23 различным радиоуглеродным датам. Многое ученым "рассказали" микроскопические организмы с раковинами из карбоната кальция - остракоды и фораминиферы. Например, именно по их раковинам исследователи установили возраст Аральского моря - оно возникло 17,6 тысячи лет назад.

Кроме того, геологам удалось выяснить, что параметры водной массы на протяжении истории существования моря не оставались однородными. Изначально сюда стекались речные воды, а вот в промежутке между 15 и 14,3 тысячами лет назад соленость озера значительно выросла. На этот период приходится пик увеличения раковин остракоды Cyprideis torosa, живущей даже в самых соленых водах. Позже воды так называемого моря вновь стали слабосолеными.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По мнению ученых, в момент последнего максимального оледенения Земли в горах Памира и Тянь-Шаня скопились большие массы льда. Около 18 тысяч лет назад они начали активно таять, а во время очередного глобального потепления воды устремились по руслам Амударьи и Сырдарьи, заполнив котловину будущего Аральского моря.

История формирования среднеазиатского озера волновала ученых давно. Широкие исследования здесь проводили специалисты из Великобритании. Однако собранные ими материалы по полноте информации не идут ни в какое сравнение с пробами отложений, которые удалось извлечь геологам Сибири и Аризоны. Статья об их работе была опубликована в престижном научном журнале Quaternary Science Reviews.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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