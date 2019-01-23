В Новосибирске 354 пассажира не смогли вылететь в Таиланд

Более 350 пассажиров сегодня ночью не смогли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево на остров Пхукет. Рейс №2481 авиакомпании "Северный ветер" задержали на 16 часов.

По неизвестным пока причинам самолет не прибыл из Таиланда в Толмачево. Пассажиры жалуются, что из-за задержки рейса они потеряют как минимум один день отдыха.

- Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, иногородние размещены в гостиницы, - сообщила "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По предварительным данным, вылет перенесли на 17.00 по местному времени.