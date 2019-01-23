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23.01.2019 12:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Новосибирской области построят восемь новых мусорных полигонов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области в 2019 году направит почти 119 миллионов рублей на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и полигонов. Об этом в среду сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Правительство Новосибирской области
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На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области министр отметил, что в текущем году запланировано строительство восьми площадок временного накопления ТКО. Они будут созданы в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах области. Полигон для ТКО в Северном районе будет реконструирован, а в Карасукском - завершено строительство. В Кыштовском районе ведется проектирование площадки.

Денис Архипов подчеркнул, что работа по созданию и переоснащению объектов в сфере обращения с ТКО способствует устранению несанкционированных свалок, оснащению морально и технологически устаревших объектов размещения отходов и улучшению экологической ситуации в регионе.

Министр считает особенно важным то, что финансирование строительства и реконструкции полигонов ТКО, а также других экологических проектов ежегодно будет увеличиваться, в том числе за счет федеральных средств. Это стало возможным благодаря введению новой системы обращения с ТКО.

В правительстве региона отметили, что переход Новосибирской области на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года прошел организованно, без значимых сбоев. На совещании с вице-премьерами правительства РФ региону дана высокая оценка.

Справка

В Новосибирской области подготовка к переходу на новую систему обращения с отходами велась вплоть до конца 2018 года. Региональным оператором по обращению с ТКО стала компания "Экология-Новосибирск". Проведены конкурсы по отбору перевозчиков, внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами. В настоящее время заключены договоры с операторами полигонов ТКО, транспортными организациями, ведется работа по заключению договоров с собственниками помещений. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в области действует оперативный штаб.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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