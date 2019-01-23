Жители Кузбасса на свои деньги создали природный заказник

На севере Кузбасса появился государственный природный заказник "Арчекасский кряж", деньги на экологическую экспертизу собрали местные жители.

Здесь, в северной лесостепи на восточной окраине Западно-Сибирской низменности, уголь не добывают. В озерах обитают бобры и норки, по берегам гнездятся водоплавающие птицы…

Здесь насчитывается семь исторических памятников. Из последних находок - изделия, напоминающие украшения скифов (олени с характерно подогнутыми ногами). "Гора Арчекас - место культовое, священное, где сталкиваются два мира - ранних кочевников и жителей тайги", - рассказал член Академии гуманитарных наук, профессор Владимир Бобров.

Как рассказал глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов, идея создать заказник на Арчекасе возникла еще в конце 1980-х, но все как-то не складывалось. "Дело сдвинулось в 2016 году - с началом строительства федеральной дороги в объезд Мариинска, она проходит через самое сердце Арчекасского кряжа, таков проект, - пояснил он. - Экосистема сильно не нарушена, но дальнейшего вмешательства в нее допустить никак нельзя".

Два года назад мариинцы достали из-под сукна старое решение райсовета народных депутатов, признавшее природную территорию охраняемой. Процедуру создания заказника в свое время не завершили, потому и у строителей дороги никакой информации об особенностях местности не оказалось.

Необходимую сумму собрали местные жители, в основном мелкие предприниматели

- Проект делали без учета ООПТ, хотя она к началу строительства уже была внесена в список ключевых ботанических территорий, - рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков. - А когда мы в прошлом году по просьбе жителей подготовили проект заказника, встал вопрос: где взять деньги (около двухсот тысяч рублей) на подготовку картографических материалов и экологическую экспертизу? И тут приезжает человек из Мариинска и протягивает конверт. Оказалось, необходимую сумму собрали местные жители, в основном мелкие предприниматели. В результате проект был принят и утвержден Минприроды России. Теперь на этой территории запрещена любая хозяйственная деятельность, которая вредит биологическому разнообразию.

Комментарий

"Государственный природный заказник "Арческасский кряж" занимает площадь 1,6 га. Он стал 20-й особо охраняемой природной территорией регионального значения в регионе", - сообщили "РГ" в Минприроды России. И добавили, что управление такими ООПТ осуществляется субъектами РФ самостоятельно за счет средств регионального бюджета.

"Для создания новой природной территории не требуется проведение экологической экспертизы. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в августе 2018 года. Порядок создания ООПТ в настоящее время прорабатывается министерством природных ресурсов и экологии", - ответили в ведомстве.

Ольга Воскресенская