Горсовет Калининграда подарил уникальные книги Старорусской библиотеке

К благотворительной акции "Городу Достоевского - книга в подарок" присоединился автор изданий об истории Калининграда-Кенигсберга, председатель городского Совета областного центра Андрей Кропоткин.

Две объемистых, роскошно изданных и богато иллюстрированных книги будут переданы библиотеке Старой Руссы. Документальный проект "Калининград 70" - это рассказ об истории нового советского города с большим количеством редких архивных фотографий и документов.

В процессе работы автор собрал столько материала, что решил поделиться им в новой книге - "Легенды Янтарного края". По его словам - показать преемственность духовных и культурных связей, существующих между прошлым и современностью региона, через судьбы людей и их благородные деяния, которые остались в памяти поколений.

Поэтому героями "Легенд" стали больше ста знаменитых кенигсбержцев и калининградцев - от Канта, Донелайтиса, Гофмана и Бесселя до героев Восточно-Прусской операции, генералов Великой Отечественной Галицкого и Соммера, и наших современников - космонавтов Юрия Романенко и Алексея Леонова, киноактрисы Александры Яковлевой, писателя Евгения Гришковца, олимпийской чемпионки Натальи Ищенко и других известных людей.

Помимо множества уникальных фотографий, книга проиллюстрирована живописным портретом каждого из героев, которые специально для этого издания написал калининградский художник Игорь Автухов. Оба издания пользуются читательским спросом в калининградских библиотеках.

- Радует, что растет интерес к непростой, уникальной истории края, которая много веков была тесно связана с историей России, я вижу в этом рост патриотических настроений, - говорит Андрей Кропоткин. - Надеюсь, что с прошлым самого западного российского региона в документах и иллюстрациях будет интересно познакомиться и жителям и гостям Старой Руссы, наверняка многие из них здесь уже побывали, ведь туристический поток россиян в Янтарный край все время растет.

Справка "РГ"



Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы с тем, чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в этот время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также знаменитый рок-музыкант Вячеслав Бутусов, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, Псковское региональное отделение Союза писателей России, вологодский писатель Андрей Малышев, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова.

Кстати

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.