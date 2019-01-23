Из Израиля депортировали российских туристов без объяснения причин

Жительницу Петрозаводска Ларису Красавцеву, которая отправилась на новогодние праздники в Израиль, не выпустили даже за пределы ближайшего к Эйлату аэропорта. Ей поставили метку в паспорте и депортировали из страны. А вместе с ней еще 23 прилетевших пассажира из России.

Лариса Красавцева, редактор первой категории информационного агентства из Карелии, уже путешествовала по многим странам, а вот на Святой земле бывать не приходилось. Поэтому купила билеты, продумала поездку и полетела.

Каково же было изумление, когда ее пригласили в отдельную комнату и стали задавать вопросы. Спросили, где работает и что взяла с собой в поездку в Израиль.

- После того как я ответила, что работаю в СМИ, сотрудница гордо сообщила, что мне запрещен въезд в страну. О причинах распространяться никто не стал, - говорит корреспонденту "РГ" Лариса Красавцева.

Такая же история случилась и с остальными 23 пассажирами. Всем запретили въезд в страну. И, глядя друг на друга, россияне пришли к выводу: Израиль отказался принять в основном молодых людей.

Действительно, сейчас в стране миграционные службы активно борются с нелегалами, как правило, из Украины. Многие под видом беженцев от войны прилетают в Израиль и пытаются там устроиться на работу.

На Святой земле очень высокая заработная плата, даже уборщица получает там под две тысячи долларов. По разным данным, сейчас в Израиле трудятся порядка пятидесяти тысяч украинских нелегальных работников.

Власти пытаются навести порядок, устраивают проверки, облавы, массово депортируют граждан Украины, в том числе и из аэропортов. Из Бен-Гуриона в Тель-Авиве ежедневно высылают по сто украинцев, грузин и белорусов. Тех, кого чиновники только заподозрят в желании остаться на 90 положенных дней и поработать.

Ну, с этим понятно, речь идет о миграционной политике, ситуации на рынке труда и экономике. Здесь же - законопослушные российские туристы. Но, оказывается, высылают и граждан РФ с оплаченными турами.

- Я была совершенно спокойна за судьбу своего визита, так как родственников, знакомых, как и предыдущих поездок в Израиль, за мной не числится, арабские страны никогда не посещала, я человек работающий, без судимостей, имела статус туриста, въезжая в страну по турпутевке от заслуживающего доверия туроператора, с ваучерами на все возможные услуги питания и проживания, трансфер, перелет и медстраховку, а также достаточное, но не избыточное количество средств в валюте. Но не тут-то было, - продолжает Лариса Красавцева.

Израиль отказался принять в основном молодых людей

Потом весь багаж ее тщательно проверили, при этом ничего опасного не обнаружив, и быстро отправили в самолет.

Чартерный рейс полтора часа дожидался 24 депортированных пассажиров. В полете сведущие люди рассказали, что им еще повезло. Хоть сразу отправили домой. Были и такие, кто весь свой тур проводил в местном "обезьяннике" в ожидании обратного рейса.

- Никто даже не успел осознать факт выдворения из страны - все произошло очень быстро, минут за пять. Понять произошедшее каждый пытался на обратном пути, хотя больше размышляли над тем, как сдавать свои билеты, приобретать новые и возмещать убытки. Кстати, и на российской территории нас встретили не очень-то приветливо. Сотрудница таможни строила депортированных, как провинившихся школьников, делала перекличку. И так строем и провела по аэропорту.

Как добавила Лариса, чувство юмора, свойственное россиянам, не подвело даже в такой ситуации. Все обменялись впечатлениями, знаниями об израильских досмотрах и последующих за ними санкциях, многие укрепились в желании никогда больше не посещать эту страну.

В итоговом документе, который депортированные получили, причины запрета на въезд в Израиль не указали.

Красавцева решила на этом не останавливаться. Она написала письмо премьер-министру Израиля господину Биньямину Нетаньяху и отправила его на специальный сайт. Пока никакого отклика не получила. Да и не надеется.

- То есть еще раз в Израиль не рискнешь отправиться, - интересуюсь у Ларисы.

- Никогда. Я уверена, что надо ездить по святым местам России, которых у нас очень много.

Аэропорт, где развернули 23 российских туриста. Фото: Reuters

Дословно

Из письма Ларисы Красавцевой Биньямину Нетаньяху

Пару дней я пыталась понять причину такого отношения к туристам. Сначала была мысль, что мне запретили въезд в Израиль, потому что я журналист, но это происходит лишь при очень напряженных отношениях между странами, чего не наблюдается.

Познакомившись с теми 23 людьми, которых депортировали вместе со мной, пришла к простому и печальному выводу: Израиль не интересуют те туристы, которые ввозят мало денег. Конечно, каждая страна имеет право пускать на свою территорию, кого считает нужным, но должна предупреждать обо всех правилах и препятствиях, которые могут не позволить въехать на ее территорию.

И дело не только в 600 потерянных мною долларах и в испорченном отпуске, а в том, что все это произошло на земле, которую называют Обетованной. Ведь нередко некоторые христиане на последние средства едут в Израиль, чтобы прикоснуться к святыням.