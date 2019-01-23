Петербургскую актрису Ларису Малеванную зрители знают по многим кинофильмам (достаточно напомнить "Интердевочку", "Оттепель" или "Анкор, еще анкор!") и спектаклям в БДТ имени Товстоногова. Но народная артистка продолжает удивлять. Уйдя из своего театра, она вдруг сыграла на сцене красноярского ТЮЗа. После Сибири оказалась на Кубани: поставила несколько спектаклей в Молодежном театре Краснодара. И вот еще один поворот: теперь актриса стала еще и автором книги "Дачные посиделки. Семейные истории".

Почему вы вдруг взялись за "Дачные посиделки"? Решили стать писателем?

Лариса Малеванная: Сама ни за что бы не взялась за это, хотя школьные учителя всегда хвалили мои сочинения, ставили "отлично". Когда журналисты просили меня написать статьи для их журналов, я сразу отказывалась: нет-нет, я артистка, а не писатель, а они - спасибо им большое! - настаивали, и тогда я писала. Потом втянулась, поняла, что получается, появились сценарии. И книга у меня уже не первая.

"Дачные посиделки. Семейные истории" вышли веселыми, развлекательными, но не совсем. Как появилась книга?

Лариса Малеванная: Я много читала, иногда смотрела телевизор. Как-то прочла: "Помогите Алеше, нужна операция", отправила небольшую сумму. Потом другому мальчику перевела. Но мне ведь не спасти всех детей, которым нужна помощь. Не могу всех усыновить, накормить. С ужасом слушаю или читаю, как младенцев выбрасывают на помойку 14-15-летние мамаши. Другие жестоко избивают своих маленьких детей. "Напитавшись" этим кошмаром, решила написать книжку для родителей и детей. Думаю, она пригодится мамам, которые понимают, что "дети - наше будущее" - не просто красивые слова.

Да, моя семья не идеальна, мой опыт воспитания детей, внуков не совершенен, много ошибок было. Но были моменты, которыми хочется поделиться.

В "Дачных посиделках" у меня 15 соавторов, в том числе 10-летняя правнучка Лиза. Она увлеклась нашими семейными байками, традициями. Например, мы придумываем рассказы из слов, начинающихся на одну букву. Рассказ "Зараза" предложила Лиза. "Зюзина Зараза", - добавила я. И мы сочинили смешной и в то же время печальный рассказ о семье, в которой забыли о взаимном уважении. В семейной жизни нельзя рассчитывать на то, что любовь "никуда не денется". За любовью надо ухаживать как за всем живым - цветами, деревьями, животными.

Вы сказали как-то, что работа в Краснодарском Молодежном театре - лучшая часть вашей жизни. А как вас туда занесло?

Лариса Малеванная: Никогда не знаешь, как повернется жизнь. Я ушла из БДТ, сказав себе, что в театр больше ни ногой! Вдруг позвонил из Краснодара директор театра, мой однокурсник по историко-филологическому факультету Краснодарского пединститута, и пригласил поставить спектакль. По образованию я режиссер, не актриса. Но, как всегда, вначале испугалась. А увидела ребят, живой, молодой, дружный коллектив, настоящий театр-дом - и просто "пропала"! Поставила там "Куколку" Аверченко (она шла девять лет), потом "Вечного мужа" по Достоевскому и "Чудиков" по Шукшину. Это мой театр, нам было хорошо вместе... А в Петербурге последние лет 30 я не очень задействована. Съемки чаще в Москве или за рубежом, а спектакли - в Краснодаре.