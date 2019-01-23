Владельцы квартир в новых кварталах на намывных территориях Васильевского острова обратились к городским властям с жалобами на шум вдоль Западного скоростного диаметра (ЗСД). Магистраль проходит в паре сотен метров от жилых домов, новоселы просят защитить их экранами.

- Многие люди покупали квартиры в домах на намыве на этапе строительства, когда и сама магистраль только возводилась. Все знали, что дорога близко, но люди были уверены, что такой объект закроют экранами, - говорит активист движения "Защитим остров Васильевский" Антон Горбацевич.

Квартиры на намыве продавались хорошо. Жилье позиционировалось как максимально комфортное и недорогое, покупатели радовались выгодной сделке и красивым видам из окна. Гром в прямом смысле грянул после открытия движения на ЗСД. "Неожиданно" новоселы поняли, что живут прямо рядом с оживленной магистралью.

Первые жалобы на дорогу жители стали подавать еще в 2016 году. Вопросы у них вызвала выемка вдоль Морской набережной - участок дороги, который находится в полутоннеле глубиной шесть метров.

Выяснилось, что в проекте экраны вдоль выемки не предусмотрены, сам по себе полутоннель должен был защитить жильцов нижних этажей от шума и пыли.

Горбацевич не спорит, что на нижних этажах действительно шум от дороги не так ощущается, не повезло новоселам, купившим квартиры на верхних этажах. Их вид из окна - оживленная магистраль.

В принципе, в квартирах установлены специальные шумозащитные окна. В закрытом состоянии они действительно не пропускают с улицы никаких звуков. Также в квартирах есть пассивные шумозащитные проветриватели, через которые идет воздух за счет разницы в давлении между улицей и внутренним помещением.

Но все это не отменяет обстоятельства, что окна в квартирах жильцы открывать фактически не могут из-за шума. Жители квартир в новостройках уверены: если поставить специальные экраны, проблема будет решена.

Выяснилось, что в проекте экраны вдоль выемки не предусмотрены, сам по себе полутоннель должен был защитить жильцов нижних этажей от шума и пыли

В "Магистрали Северной столицы" корреспонденту "РГ" сообщили, что уровень шума и пыли возле выемки неоднократно замерялся, превышения не было выявлено.

- Отметим, что выемка является сложным искусственным сооружением, потребовавшим возведения по обеим сторонам противофильтрационной завесы "стена в грунте", представляющей собой железобетонную конструкцию, погруженную в землю на глубину до 30 метров, - заявили в компании.

Стоит отметить, что изначально никаких превышений не было выявлено и на Канонерском острове, где ЗСД представляет собой эстакаду.

Дорога была в прямом смысле построена над жилыми домами. Здания, расположенные ближе всего к магистрали, расселили, но дома, находящиеся более чем в ста метрах от эстакады, этот процесс не затронул. Единственное - в квартирах появились шумозащитные окна.

После многочисленных жалоб жильцов лед тронулся, на участке, проходящем через Канонерский остров, долгожданные экраны все же поставили.

Правда, на Васильевском острове ситуация иная. Так, на Канонерском острове магистраль проходит непосредственно над домами, рядом с эстакадой расположен детский сад, и воспитатели не могли вывести детей на прогулку из-за нескончаемого гула. И расстояние от жилых домов составляло около 100 метров.

На Васильевском острове от новостроек до выемки метров 200. Также вдоль самого полутоннеля высажены газоны, которые должны быть естественным барьером для пыли.

Жильцы утверждают, что, несмотря на все принятые меры, им некомфортно. Но в СанПиНах такого абстрактного понятия не прописано.

Проблема еще и в том, что решение, которое предлагают жители, спорное. Полутоннель и так заглублен, соответственно, установка рядом с дорогой экранов, скорее всего, просто продублирует эффект той самой выемки и никак не улучшит положение жильцов верхних этажей новостроек. А других вариантов по снижению шума на участке пока просто нет.

Мнение

Борис Юшенков, координатор Центра прикладной урбанистики:

- История с ЗСД на Васильевском острове - это пример формальной логики. По закону все правильно, превышений ПДК нет, значит, все нормально. Конечно, в случае с намывом сами жильцы шли на риск, они покупали квартиру на новых территориях и не имели ни малейшего понимания, как этот район будет развиваться дальше. Авторы проекта ЗСД не были обязаны отчитываться перед жильцами о своих планах, застройщик несет ответственность только за сданный дом, а не за территорию во всем квартале.

Но помимо формальной логики есть еще и общечеловеческая. И, конечно, люди чувствуют себя обманутыми. Чтобы предотвращать такие ситуации, необходимо вводить системы общественного мониторинга и прогнозирования, такие институты по всему миру создают независимые прогнозы развития территорий. В данном же случае жильцы делают правильно, что пытаются привлечь внимание к своей проблеме, чем активнее они будут говорить, что им некомфортно, тем больше шансов, что к ним прислушаются.