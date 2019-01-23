Петербуржцы увидели Исаакиевский собор после реставрации

В Петербурге завершилась реставрация Южной части центрального трансепта Исаакиевского собора. В храме была восстановлена монументальная живопись, иконы, скульптуры и легендарная фигура голубя, символа Святого Духа, сообщает ОТР.

Фигура голубя была в Исаакиевском соборе изначально, однако в 1929 году ее сняли и под куполом появился маятник Фуко. Вновь двухметровый голубь появился под куполом в 1989-м году. И фактически за 90 лет его ни разу не отреставрировали.

Голубя сняли с 84-метровой высоты, разобрали, почистили, посеребрили.

Также в рамках реставрационных работ в храме покрыли сусальным золотом элементы на сводах, на коническом куполе была заменена теплоизоляция. Обновлены и пластины из пробкового дерева. Этот материал был популярен в XIX веке, для реставрации пробковое дерево пришлось искать в Испании.

Общая стоимость реставрационных работ составила 85 миллионов рублей. В скором времени начнется реставрация в восточной части собора.