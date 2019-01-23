В Петербурге произошел пожар в технологическом институте

Петербургские спасатели ликвидировали возгорание в общежития Государственного технологического института в Московском районе. Пожар произошел в подвале пятиэтажного здания в Яковлевском переулке, сообщает РИА Новости.

Информация о том, что в студенческом общежитии имеется очаг открытого горения, поступила на пульт дежурного ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу около часа ночи, на место ЧП прибыли 35 человек и 10 единиц техники. В 02.40 пожар удалось полностью ликвидировать.

Все это время более 300 обитателей общежития провели на морозе. Как рассказал собеседник агентства, они были эвакуированы в целях безопасности.

Ночью люди смогли вернуться в свои комнаты, обстоятельства возгорания сейчас уточняются.