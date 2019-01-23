Следком Новгородчины проверит факт смерти женщины от свиного гриппа

Следственный комитет по Новгородской области проверит факт смерти жительницы Великого Новгорода от осложнений гриппа. Она скончалась в реанимации одной из городских больниц, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, женщина вовремя не обратилась к медикам. Пыталась лечиться дома самостоятельно. И уже с осложнениями попала в больницу. Спасти ее не удалось.

Следком Новгородской области проведет доследственную проверку и выяснит обстоятельства и причины смерти. По результатам проверки вынесет процессуальное решение.

Между тем, по данным Управления Роспотребнадзора Новгородской области, с 14 по 20 января с симптомами острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратился 3551 человек, в том числе 2170 детей. Вирусы гриппа установлены в пяти случаях, из них три - (H1N1) pdm09, того самого свиного гриппа.