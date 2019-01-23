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В Новгороде умершего человека оштрафовали за пьяное вождение 15:05
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23.01.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгороде умершего человека оштрафовали за пьяное вождение

Текст: Андрей Андреев

В Великом Новгороде по решению суда умершего человека признали виновным в отказе от медосвидетельствования на предмет опьянения.

Как сообщает областная прокуратура, в феврале 2017 года мировой судья участка №13 Новгородского судебного района признала виновным водителя, который отказался проходить медицинское освидетельствование. Но, как выяснилось позже, человек физически не мог этого сделать, поскольку умер несколько лет назад.

Фото: iStock
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Настоящий нарушитель, попавшись сотрудникам ГИБДД, в состоянии, как они подозревали, алкогольного опьянения, от медосвидетельствования отказался, а при составлении протокола сообщил сотрудникам полиции отдела "Новгородский" чужие данные. При этом документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось, и в протокол правоохранители внесли данные с его слов. Которые, как показала прокурорская проверка, принадлежали покойнику.

На удивительное решение суда прокуратура принесла протест, потребовав отменить абсурдное постановление. Новгородский областной суд протест прокуратуры удовлетворил, постановление отменил, производство по делу прекращено. Личность настоящего нарушителя ПДД, который так неудачно "пошутил", установлена.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
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