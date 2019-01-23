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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбавить обороты

В Петербурге ищут способ снижения числа ДТП
Текст: Валерия Лозовская (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 13(7771)
В первом квартале текущего года на КАД, а вслед и на ЗСД установят комплексы фиксации средней скорости автомобиля. Об этом заявил замначальника Управления ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Орлов. Мера будет призвана дисциплинировать водителя на протяжении всего участка передвижения - от точки "А" до точки "Б". Город закупил 20 камер, которые сейчас работают в тестовом режиме.

В Петербурге давно ищут способ снижения количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на крупных автомагистралях. Всего в городе установлено 536 комплексов видеофиксации. Они определяют состав административных нарушений: не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, движение на запрещающий сигнал светофора и другие. На первый взгляд камеры кажутся отличной мерой формирования доказательной базы для борьбы с лихачами. Но очень скоро эта иллюзия исчезает.

На петербургских улицах предложили снизить скорость до 30 км/ч

Сегодня выявленных по видеофиксации нарушений становится меньше. Но это вряд ли говорит о возросшей дисциплинированности водителей - количество ДТП в городе, наоборот, увеличивается: в 2018 году, по данным Госавтоинспекции, на территории города произошло на 125 аварий больше, чем в предыдущем.

Почему же штрафов выписывается меньше, а аварийность не снижается? Все дело в интернете. Благодаря Сети каждый автолюбитель может узнать, на каком участке дороги установлена стационарная камера. Даже сам СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" публикует адреса передвижных фоторадарных комплексов. Многие, руководствуясь этой информацией, сбрасывают скорость, проезжают "опасную зону", а затем вновь разгоняются.

Данные действия не только идут вразрез с ПДД, но и угрожают другим автомобилистам. Когда осведомленный водитель начинает резкое торможение перед видеоконтролем скорости, он меняет динамику всего транспортного потока. Такие действия могут стать неожиданными для остальных участников движения и спровоцировать ДТП.

Определение средней скорости водителя - это действенное решение против "безнаказанных" гонок на участках дороги, которые не контролируются видеофиксаторами 

Определение средней скорости водителя - это действенное решение против до сих пор безнаказанных "гонок" на участках дороги, которые не контролируются видеофиксаторами. Действенное, но очень дорогостоящее. В среднем установка автоматического комплекса стоит около 900 тысяч - одного миллиона рублей. Из-за ограниченного бюджета города высокая цена может стать причиной слишком долгого внедрения технологии. При этом привлечение частных компаний с их деньгами для установки видеокамер, как это сделали в Москве, видится весьма неоднозначным решением. Фирмы, естественно, будут заинтересованы в извлечении прибыли, а значит - и в увеличении количества штрафов. В то же время основная цель установки оборудования совершенно иная: понизить аварийность и сократить количество нарушений.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов утверждает, что в будущем следует ожидать появления систем, которые смогут программным способом определять среднюю скорость движения между абсолютно любыми двумя стационарными камерами контроля за счет расчета среднего времени пути. Не только на КАД и ЗСД, но и на дорогах города. Пока это невозможно по финансовым причинам, эксперт предлагает использовать элементы интеллектуальных транспортных систем как рычаги повышения безопасности на магистралях.

- В первую очередь должны быть расширены каналы, по которым водитель узнает о состоянии дорог и их загруженности. Чем больше качественной и своевременной информации будет доведено до человека, тем раньше и точнее следует ожидать от него ответных действий по выбору соответствующей скорости движения или дистанции, - поясняет Михаил Якимов.

Тем временем

В других странах также понимают, что одной видеофиксацией не обойтись. Так, например, в Щвеции существует программа нулевой аварийности Vision Zero. Дороги строятся по типу "2+1": каждые несколько километров рядность трехполосной дороги чередуется. Водителю в таком случае не нужно прибегать к маневрам и выезжать навстречу для обгона - нужно просто подождать расширения со своей стороны.

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