В Северо-Западном федеральном округе начинает работу дирекция по развитию Федерального автономного учреждения "РосКапСтрой". Новая структура возьмет на себя функции единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, которые финансируются за счет средств федерального бюджета. В Петербурге специалисты "РосКапСтроя" интересуются в первую очередь объектами культуры федерального подчинения, а в целом по СЗФО планируют уделять внимание качеству домов, строящихся по программам переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как отметил член наблюдательного совета ФАУ "РосКапСтрой" Владимир Цветнов, работа под эгидой единого государственного заказчика уже позволила нашей стране достойно подготовиться к проведению Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018. В Петербурге задача учреждения - "развитие городской агломерации на исторических территориях".

- Мы должны сохранить в нормальном состоянии в том числе жилые дома-памятники, которые нам достались и которые требуют хорошего, бережного отношения, - подчеркнул он. - Это возможно только с помощью квалифицированных специалистов.

Профессионалов будут готовить в сотрудничестве с Академией госслужбы. Но также "РосКапСтрой" намерен взять на себя строительный контроль за федеральными объектами. В том числе за теми, которые сейчас реализует Северо-Западная дирекция (СЗД) по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. В Петербурге, к примеру, СЗД в настоящий момент выступает заказчиком строительства Новой сцены Малого драматического театра - Театра Европы в Центральном районе, а в Калининграде - строительства экспозиционного корпуса "Планета океан" Музея Мирового океана.

В первую очередь контролировать будут строительство объектов культуры федерального подчинения

- Мы уже начали переговоры по проектам, которые ведет СЗД, и даже приступили к работам на улице Глинки, 2, - отметил Цветнов.

Напомним, по этому адресу находится здание Главного кригс-комиссариата (Интендантские склады), принадлежавшее Минобороны, которое в свое время было передано для нужд Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

На контроль поставят также качество вновь возводимого жилья. Как пояснил руководитель дирекции ФАУ "РосКапСтрой" по развитию в СЗФО Сергей Зимин, квартиры для расселения обитателей ветхих и аварийных домов вызывают многочисленные нарекания, поэтому в процесс их приемки должен быть включен независимый участник.

Между тем

Не исключено, что ФАУ будет оценивать такие проекты комплексно - не только качество самого жилья, но и общие стандарты качества жизни в новостройках. В Петербурге дисбаланс между объемами вводимого в эксплуатацию нового жилья и обеспеченности его объектами социальной инфраструктуры значителен. И хотя, как заявил заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский, "дисбаланс будет меняться", механизмы для этого уже разработаны, но федеральный контроль не помешает. "Направление качества в капитальном строительстве - одна из приоритетных задач государства, и этому мы будем уделять особое внимание", - отметил Владимир Цветнов.