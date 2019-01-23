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23.01.2019 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

eшел из жизни известный петербургский писатель-фантаст Михаил Ахманов (настоящее имя Михаил Нахмансон). Он умер еще 10 января, однако известно об этом печальном факте стало только сейчас.

Об утрате сообщил на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

- У меня есть почти все его книги. Читать и перечитывать их - наслаждение. После ухода братьев Стругацких Миша - физик, ставший писателем - был лучшим, на мой взгляд, из российских фантастов, - написал он.

Творчество Ахманова отмечено не только литературными премиями. В 2002 году он получил литературную премию имени Александра Беляева за перевод книги Джеймса Глейка "Хаос. Создание новой науки", в 2009 - премию литературного фестиваля "Невский проспект" за роман "Ассирийские танки у врат Мемфиса", а в 2011 году - Почетный знак Российской диабетической ассоциации за серию публикаций о сахарном диабете.

Справка "РГ"

Михаил Сергеевич Нахмансон родился 29 мая 1945 года в Ленинграде, закончил физико-математический факультет ГЛУ имени Жданова.  В литературу пришел сначала в качестве переводчика, в 1996 году вышел его первый роман "Скифы пируют на закате". С тех пор под псевдонимом Михаил Ахманов только в жанре научной фантастики было опубликовано свыше трех десятков произведений.

Общество Утраты Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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