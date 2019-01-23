Вячеслав Бутусов передал в дар библиотеке Старой Руссы свою книгу

К акции "Городу Достоевского — книга в подарок" присоединился Вячеслав Бутусов. Знаменитый рок-музыкант, лидер легендарного "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" передал в дар Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского книгу "Архия".

Свой подарок для читающих рушан Вячеслав Бутусов подписал прямо в гримерке перед одним из недавних петербургских концертов. "Федору Михайловичу Достоевскому на добрую память!" - шутливо "завизировал" на обложке музыкант.

Книга "Архия: житейская симфоническая архилогия; маленькие фантазии" - третья в его писательской биографии. Вышла она в 2011 году, но до сих пор интерес к изданию ни со стороны любителей музыки, ни со стороны любителей хорошей литературы не иссякает.

"Архия" - это своеобразное жизнеописание, в котором сочетаются биографические (и весьма забавные) зарисовки из детства и юности, таинственные образы становления личности и погружения в творчество, философские размышления и даже сны, а одна из главных мыслей - путь к свету и любви, который автор находит в христианстве.

Предстает Вячеслав Бутусов здесь и как художник. "Литературная симфония" оформлена его собственными иллюстрациями и необычными опытами в компьютерной графике, а также снимками из семейного архива.

Не меньший интерес, кстати, представляет обширное предисловие, или если быть точным - "интро", написанное известным публицистом и лингвистом Мариной Журинской. Оно помогает читателям грамотно истолковать мысли автора.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы с тем, чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в этот время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого, Псковское региональное отделение Союза писателей России, вологодский писатель Андрей Малышев, журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова.

Кстати

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции:(812) 449-65-45.