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23.01.2019 14:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЗС Петербурга согласовало кандидатуры новых вице-губернаторов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Шесть новые вице-губернаторов Петербурга, предложенных на должность врио руководителя города Александром Бегловым, прошли согласование в Законодательном собрании. По информации Смольного, кандидатуры утверждены подавляющим большинством голосов.

Фото: Пресс-служба администрации Феодосии
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С сегодняшнего дня деятельность комитетов по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту, а также по делам Арктики будет курировать Эдуард Батанов. Ранее он уже работал в Смольном, в том числе с 2008 по 2015 год - председателем гродского комитета по финансам.

Однако возглавить экономический блок правительства Северной столицы Беглов предложил Евгению Елину, который, кстати, тоже уже работа в Смольном - с 2009 по 2012 год он занимал должность председателя комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Теперь под руководством Елина будет работать его прежний департамент, который теперь называется комитетом по экономической политике и стратегическому планированию, а также комитеты имущественных отношений, финансов, промышленной политики и инноваций, развитию предпринимательства и потребительского рынка, государственному заказу.

- На должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за профессиональное образование и научную политику, а также за взаимодействие с федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ была предложена кандидатура Владимира Княгинина, - добавили в Смольном. - Он будет координировать деятельность комитета по науке и высшей школе.

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Вопросы строительства отныне курирует Николай Линченко, вопросы энергетики и тарифного регулирования - Максим Шаскольский. Руководителем администрации губернатора Санкт-Петербурга стала Любовь Совершаева, которая с 2013 года занимала должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в октябре 2018 года была назначена на должность исполняющего обязанности полпреда президента РФ в СЗФО.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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