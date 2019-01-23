Французский журналист не нашел исторических связей Крыма и Украины

Журналист французского издания Le Point Патрик Бессон опубликовал статью "За Крым", в которой проанализировал обоснованность претензий Украины на полуостров и пришел к выводу об отсутствии исторических связей между этой территорией и украинским государством.

В частности, Бессон ссылается на события Крымской войны (1854-1856).

- В книге "Рождение современного мира" Альберта Мале и Жюля Исаака (1961) четыре страницы посвящены Крымской войне, но там ни разу не фигурируют слова "Украина" или "украинский", - пишет Бессон. - В 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России.

Также автор отмечает, что французы и сардинцы решили уничтожить Севастополь именно как базу российской морской державы в Черном море. А никакого намека на гипотетический флот Украины, дислоцированный в Крыму, не было. Да и оборону Севастополя организовал русский генерал Тотлебен.

Попытался найти Бессон упоминания об Украине и в "Севастопольских рассказах" графа Толстого.

- Я тщетно ищу хоть какую-нибудь ссылку на политические или военные связи между Крымом и Украиной. Все солдаты, защищавшие город, были русскими. Даже во время застолий никто из них не поднимает свою рюмку водки за Украину. Правда, однажды я наткнулся на слово "татарский": "… обломки разрушенной каменной стены татарских домов Дуванки…".

Аналогичная ситуация и с рассказом Антона Чехова "Дама с собачкой".

- Ни дама, ни маленькая собачка не имеют никакого отношения к Украине. Крым для нее, как и для всех русских, на протяжении веков находился в России.