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22.01.2019 10:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Защита Хуруджи

Предпринимательское сообщество присвоит каждому региону России индекс защищенности бизнеса
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 12(7770)
До конца 2019 года в России появится индекс защищенности бизнеса. Сейчас авторы проекта - "Ассоциация защиты бизнеса" (АЗБ) - собирают мнения коллег-предпринимателей по всей стране, какие параметры необходимо учесть, чтобы получить наиболее объективную картину. К слову, в прошлом году они же создали электронный сервис "Набат", который призван защитить бизнес в России от нелегальных проверок. Здесь любой бизнесмен сможет проверить законность внезапно нагрянувшей инспекции и в два клика получить пошаговую рекомендацию, как ему действовать в том или ином случае.

Первый опыт, полученный "Набатом" в Ростовской области, стал весьма успешным. При этом составители полагают, что донской регион окажется одним из антилидеров нынешнего рейтинга. По их словам, на Дону и Кубани случаев незаконного ареста предпринимателей ради отъема бизнеса больше всего.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Глава АЗБ Александр Хуруджи ранее руководил Агентством стратегическим инициатив в ЮФО. В то время один из его проектов, "Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ", был предложен президенту России, одобрен и успешно реализован. Он и сейчас ежегодно презентуется АСИ на Петербургском экономическом форуме.

- На тот момент мне казалось, что мы учли все необходимые параметры, которые должны отражать ситуацию и способствовать выполнению указов президента о развитии малого и среднего бизнеса и улучшать инвестиционный климат. Но уже после я как предприниматель получил несколько иной опыт: заказное уголовное дело, СИЗО, оправдание в суде и работа общественным уполномоченным по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей. И я открыл для себя совершенно другую сторону российского бизнеса, которая отрицательно влияет на инвестиционный климат, - рассказал Хуруджи.

Как говорят опрошенные "РГ" предприниматели, у них есть для анализа данные госорганов, ФНС, Центробанка РФ, прокуратуры, следственного комитета, ФСИН и ряда других ведомств, а также непосредственно опросы предпринимателей. Кроме того, в рейтинге будут учитываться данные о неправомерном уголовном преследовании предпринимателей, преступлениях и правонарушениях должностных лиц (ст. 169 УК РФ, КОАП и другие).

Проект "Индекса" и методику расчетов общественники и предприниматели презентуют уже весной на Петербургском экономическом форуме. А более проработанная и подробная информация будет дана президенту в начале июня в ежегодном докладе Бориса Титова, надеются разработчики.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Система "Набат" тоже работает сегодня весьма активно, предприниматели обращаются к сервису, когда, по их мнению, они подвергаются незаконному прессингу контролирующих и надзорных органов. Причем не только в тех регионах, где к работе "официально" подключились местные бизнес-омбудсмены, а практически во всех.

- У нас есть планы развития "Набата", сейчас расширяем функционал, в системе появится возможность размещать документы. В результате можно будет в режиме "одного окна", без звонков, почты и пересылок, послать сигнал о проверке, подгрузить документы, отследить работу по конкретному обращению. Плюс мы планируем подключать к системе не только региональных уполномоченных, но и общественных, у каждого из которых свой уникальный опыт, - говорит глава АЗБ.

Прямая речь

Игорь Симаков, председатель общественной организации "Совет предпринимателей Ростовской области":

- К сожалению, Ростовская область снискала славу не самого благоприятного для бизнеса региона. Как отмечал ранее Борис Титов, на Дону средний уровень давления на бизнес гораздо выше, чем в других субъектах РФ. Мы видим это по количеству обращений, поступающих к омбудсмену. Если в среднем из каждого региона приходит две-три жалобы, то в Ростовской области этот показатель гораздо выше. Например, удар по репутации региона нанесло дело Юрия Осипенко, когда он, автор ряда патентов, создавший одно из первых в России инновационных предприятий светодиодной техники, еще в 2010 году был заключен под стражу, причем с самыми грубыми процессуальными нарушениями, без предъявления обвинения, ограниченный в праве на защиту. Он не был признан виновным, но пока сидел в заключении, у него отобрали бизнес. И таких примеров немало. Правда, положение меняется. Например, сейчас вроде бы наладилось взаимодействие с прокуратурой Ростовской области. Но вот на более низком уровне, скажем, районной прокуратуры, ситуация далека от идеальной.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Господдержка малого бизнеса
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