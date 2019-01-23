Как немецкий танк из ростовского музея снялся в фильме "Т-34”

Как рассказал "РГ" директор музея Иван Стреляев, снимавшийся в кино танк Panzerkampfwagen III был собран в 2007 году из частей пяти немецких танков, подбитых под Ростовом-на-Дону в 1941-1943 годах.
- Предложение о съемке в кино нам поступило после того, как режиссер увидел в интернете ролики, где танки нашего музея в январе 2014 года расчищают снежные заносы и вытаскивают из сугробов застрявшие фуры и легковые машины. "Раз танк на ходу, то он в хорошем состоянии и исполнит все трюки", - сказали нам киношники, - рассказал Иван Стреляев.
Тем не менее донскому PzKpfw III пришлось пройти кастинг и выдержать конкурс с коллегами из Белоруссии и Москвы. Отбор проходил четыре месяца, но благодаря отличному техническому состоянию бронемашины и мастерству механика-водителя выбор был сделан в пользу Ростова.
- Задумка режиссера была в том, чтобы показать на экране не компьютерные спецэффекты, а натуральные съемки с настоящими танками, которые действуют как в бою, стремительно и отчаянно, - рассказал директор музея.
Сделать это было под силу только настоящим профессионалам - танком управляли донские поисковики Дмитрий Руденский и Павел Гладушенко. Им пришлось полтора месяца провести в Подмосковье, где они вместе с актерами разрушали здания, штурмовали позиции, преодолевали бездорожье.
Ради эффектных кадров многие эпизоды снимали с риском для жизни съемочной группы и артистов, но благодаря профессионализму танкистов при создании фильма удалось избежать несчастных случаев.
- У наших танкистов богатый опыт участия в военной реконструкции, а там приходится все трюки исполнять в постоянном движении. Кроме того, Дмитрий Руденский сел за рычаги танка еще во время срочной службы в армии и потому водил многотонную машину просто виртуозно, - сказал Стреляев.
Однако танк на съемках пострадал. Из-за тарана погнулись элементы защиты гусениц и фара, однако поисковики считают, что "шрамы" добавили реалистичности облику PzKpfw III. Сейчас машина находится в боксе и готовится к майскому ретро-параду военной техники.
Справка "РГ"
Pz.Kpfw.III - немецкий средний танк, выпускавшийся с 1938 по 1943 год. Эти боевые машины использовались вермахтом с первого дня Второй мировой войны. Последние записи о боевом применении танков в штатном составе подразделений вермахта датируются серединой 1944 года. Захваченные Pz.Kpfw.III с хорошими результатами использовались Красной армией. Вес танка в зависимости от модификации составлял от 15,4 до 23,3 тонн. Экипаж - пять человек. На вооружении стояли пушки различного калибра от 37 до 75 миллиметров.