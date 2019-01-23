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23.01.2019 10:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым

12-летняя крымчанка София Зеленская в составе сборной России стала победительницей турнира Mrs. Hockey Invite, который завершился в американском городе Тампа. Об этом "РГ" сообщили в министерстве спорта Республики Крым.

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София Зеленская из симферопольского хоккейного клуба "Легион" была единственной крымчанкой, вошедшей в сборную России по детско-юношескому женскому хоккею и поехавшей на соревнования в США. Причем, чтобы поучаствовать в турнире, воспитаннице Ялтинской федерации зимних видов спорта даже не пришлось менять регистрацию: санкции США против Крыма не стали препятствием для поездки Софии в Штаты.

В первенстве участвовали 11 сильнейших команд Северной Америки и команда России, впервые в истории вошедшая в число участников турнира. Россию представляли спортсменки из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области, Нижнего Новгорода, Красноярска, Твери, Пермского края, Крыма, Череповца, Ленинградской и Московской областей, а также из Пскова. К финалу турнира российская команда подошла с четырьмя победами и одним поражением. В финальном матче турнира россиянки обыграли американских соперниц - одну из сильнейших команд "Иллинойс" со счетом 6:1.

Таким образом, сборная России по детско-юношескому женскому хоккею стала победителем международного хоккейного турнира Mrs. Hockey Invite. По итогам соревнований организаторы назвали наиболее успешных спортсменок, отличившихся на турнире самыми высокими показателями. И София Зеленская, которая занимается хоккеем четыре года и играла в команде на позиции защитника, вошла в ТОП-10 участниц турнира по скорости движения с шайбой.

Спорт Хоккей Клубные турниры Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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