Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ

12-летняя крымчанка София Зеленская в составе сборной России стала победительницей турнира Mrs. Hockey Invite, который завершился в американском городе Тампа. Об этом "РГ" сообщили в министерстве спорта Республики Крым.

София Зеленская из симферопольского хоккейного клуба "Легион" была единственной крымчанкой, вошедшей в сборную России по детско-юношескому женскому хоккею и поехавшей на соревнования в США. Причем, чтобы поучаствовать в турнире, воспитаннице Ялтинской федерации зимних видов спорта даже не пришлось менять регистрацию: санкции США против Крыма не стали препятствием для поездки Софии в Штаты.

В первенстве участвовали 11 сильнейших команд Северной Америки и команда России, впервые в истории вошедшая в число участников турнира. Россию представляли спортсменки из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской области, Нижнего Новгорода, Красноярска, Твери, Пермского края, Крыма, Череповца, Ленинградской и Московской областей, а также из Пскова. К финалу турнира российская команда подошла с четырьмя победами и одним поражением. В финальном матче турнира россиянки обыграли американских соперниц - одну из сильнейших команд "Иллинойс" со счетом 6:1.

Таким образом, сборная России по детско-юношескому женскому хоккею стала победителем международного хоккейного турнира Mrs. Hockey Invite. По итогам соревнований организаторы назвали наиболее успешных спортсменок, отличившихся на турнире самыми высокими показателями. И София Зеленская, которая занимается хоккеем четыре года и играла в команде на позиции защитника, вошла в ТОП-10 участниц турнира по скорости движения с шайбой.