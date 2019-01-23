На Кубани девочка погибла из-за удара током от телеантенны

В городе Кропоткине Краснодарского края перед судом предстанут директор и инженер фирмы-провайдера кабельного телевидения, которых обвиняют в оказании услуги, повлекшей смерть двухлетнего ребенка.

По данным следствия, в июне прошлого года женщина с маленькой дочерью гостила у родственников в Кропоткине. В квартире работало кабельное ТВ, которое провели сотрудники компании провайдера. По условиям абонентского договора инженеры обязаны обслуживать сеть и оборудование. Однако ремонтно-профилактических работ с момента подключения кабеля никто не проводил, в итоге сеть пришла в аварийное состояние, и в антенных кабелях напряжение подскочило до 213 вольт.

- Днем 12 июня 2018 года девочка наступила на металлический разветвитель системы кабельного телевидения, а рукой дотронулась до батареи - и получила мощный удар тока. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день ребенок скончался в больнице. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего директора и 38-летнего инженера. Они обвиняются в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть 2-летней девочки (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), - рассказали в пресс-службе краевого управления СКР по Кубани.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу.