На Кубани подполковника МВД осудили условно за взятку в 2 млн

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным бывшего пополковника полиции МВД по краю в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Решением суда, экс-подполковнику полиции назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно. Приговор уже вступил в законную силу.

По данным ФСБ, офицер занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Крупную сумму в размере двух миллионов рублей полицейский получил от одной из строительных компаний Кубани за то, что якобы обеспечивал непривлечение руководства этой фирмы к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и задержку зарплаты сотрудникам.

Полученную сумму подполковник полиции якобы должен был передать своему вышестоящему руководству. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, по результатам служебной проверки "полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".