Открытие крымского ученого поможет сохранить экологию Европы

Аттрактанты (синтетические феромоны) полученные заведующим кафедрой биохимии Медицинской академии Крымского федерального университета (КФУ), академиком РАЕ, профессором Константином Ефетовым помогают сохранить биологическое разнообразие в Европе. Об этом рассказал председатель Kомитета по защите окружающей среды и биологических видов Европейского лепидоптерологического общества профессор Герхард Тарманн, сообщает пресс-служба КФУ.

По словам эксперта, широкое применение пестицидов в сельском хозяйстве европейских стран ставит на грань исчезновения целые виды насекомых.

- Например, в северной Италии в альпийских долинах выращивают яблони, которые опрыскивают ядами, - рассказал профессор Герхард Тарманн. - Восходящие воздушные потоки переносят отравленный воздух из долин в горы, в том числе в природоохранные зоны, где европейцы сохраняют биологическое разнообразие.

Аттрактанты профессора Ефетова помогают европейским экспертам установить, популяции каких видов насекомых сократились до критического уровня по причине применения ядохимикатов. Синтетические феромоны "EFETOV" привлекают самцов около 20 различных видов насекомых. Их численность дает ученым возможность анализировать популяцию каждого вида.

Преимущество аттрактантов крымского исследователя в том, что они менее дороги, более эффективны и просты в производстве, чем европейские аналоги.