Рахимич: Роман Еременко еще мог бы помочь ЦСКА

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко мог бы еще пригодиться своей бывшей команде - ЦСКА. Такое мнение выразил экс-игрок "красно-синих", тренер команды армейцев 2002 года рождения Элвер Рахимич, отметив вместе с тем, что вряд ли болельщики приняли бы возвращение Романа.

"Я хорошо знаком с Романом. В свое время он был лидером ЦСКА. И в "Спартаке" после дисквалификации показывал приличный футбол. Думаю, "Ростов" не прогадал, подписав с ним сейчас контракт, - приводит слова Рахимича "Советский спорт". - Видел ли я Романа в составе армейцев? С футбольной точки зрения, он бы помог. Но после "Спартака" такой вариант не имело смысла рассматривать. Болельщики бы Еременко точно не приняли. Да и в коллектив он мог не вписаться. Все это важные факторы".

Еременко стал игроком ЦСКА в 2014 году, а два года спустя он заработал длительную дисквалификацию за употребление кокаина. Армейцы вскоре расторгли с ним контракт, после чего Роман подписал соглашение со "Спартаком". Однако в стане "красно-белых" он так и не стал игроком основы и на прошлой неделе перебрался в "Ростов".