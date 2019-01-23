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23.01.2019 22:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росморрчефлот: Сгоревшие танкеры дрейфуют в российские воды

Два загоревшихся в понедельник в Керченском проливе танкера дрейфуют в территориальные воды РФ, сообщили в Росморречфлоте.

Фото: РИА Новости
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Фото: МЧС РФ
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"Конструкция из двух [скрепленных между собой стальным тросом] горящих танкеров действительно дрейфует и уже была ветром внесена в территориальные воды, в 12-мильную зону РФ", - цитирует РИА Новости представителей ведомства.

Ранее спасатели смогли охладить кормовую часть одного из двух танкеров и закинули швартовый конец на кнехт. Сейчас они пытаются зафиксировать танкеры так, чтобы их не сносило в российские воды.

Напомним, что пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди" произошел 21 января в нейтральных водах в 15 милях к югу от мыса Такиль в нейтральных водах в Черном море. Спасти удалось 12 человек, десять погибли и судьба десяти пока неизвестна.

Происшествия ЧП Правительство Минтранс Росморречфлот Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Пожар на судах в Керченском проливе
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