В результате реконструкции, которая проводится впервые за 60 лет, Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого увеличит выставочные площади на 70 процентов и сможет обмениваться фондами с ведущими музеями России.

Зданию Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого в этом году исполнится 120 лет. Фото: Юлия Крымова/РГ

Капитальный ремонт и реставрация красивейшего здания на проспекте Нахимова 1899 года постройки выполняются по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Их общая стоимость - 505 миллионов рублей. 310 миллионов пойдут на строительные работы, 195 - на закупку оборудования. Подрядчик уже очистил фасад и лепнину пескоструйным способом, выполнил гидроизоляцию фундамента, демонтировал временные перегородки и деревянные покрытия. Перекрытия и проемы заменят и усилят, залы - заново оштукатурят.

Реконструкция охватила все здание, включая мансарду и подвал. Детская музыкальная школа N1, занимавшая третий и четвертый этажи, в прошлом году переехала в новое здание, построенное меценатом.

- После ремонта музей получит четыре полноценных этажа и подвалы, что позволит увеличить основную экспозицию, создать современное музейное пространство, насыщенное мультимедийной аппаратурой, предоставить почти 300 квадратных метров залов под временные экспозиции, - рассказал "РГ" директор Севастопольского художественного музея Александр Литвиненко. - В результате мы сможем проводить выставки местных и приглашенных художников, а также обмениваться фондами с другими музеями. Севастополь вошел в программу создания историко-культурных кластеров, которая предполагает обмен работами с Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем.

По словам Литвиненко, площадь постоянной экспозиции увеличится на 60-70 процентов. Ее дополнят предметами искусства, которые музей раньше не мог показать из-за нехватки помещений. К примеру, многие произведения XX века экспонировались только на временных выставках.

- В фондах музея находится почти 11 тысяч экземпляров живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и предметов интерьера XVI-XXI веков, - говорит директор. - Раньше на постоянной основе выставлялось лишь 258 работ. Мы сформируем новые экспозиционные планы по русскому, зарубежному искусству, которые будут значительно расширены. Наша коллекция интересна тем, что она формировалась в 1920-х годах из реквизированных ценностей дворцово-парковых комплексов Южного берега Крыма. Частично была дополнена работами из фондов Русского музея и Эрмитажа, закупками из частных коллекций.

Четырехэтажное здание в стиле французского ренессанса построено по заказу купца С. Х. Гавалова, почетного гражданина Севастополя. Задумывалось как доходный дом - помещения на первом этаже сдавались под магазины, на втором располагались отделения банков, а третий и четвертый, мансардный, этажи были жилыми. Квартиры предоставлялись состоятельным жильцам, предпочитавшим жить с шиком. В годы Великой Отечественной войны дом Гавалова уцелел, но был сильно поврежден в результате обстрелов и пожара. К середине 1950-х его восстановили, а с 1958 там разместилась художественная галерея.

- Первые два этажа и подвалы были предоставлены под музейную экспозицию, верхние два этажа занимала музыкальная школа, - говорит Александр Литвиненко. - Здание не просто требовало капитального ремонта, оно не приспособлено для музея. Подвалы поражены грибком и плесенью, в залах помещалась только малая часть работ, современное выставочное оборудование отсутствовало.

Ремонт в музее планируют завершить до конца 2019 года.

Справка "РГ"

Решение о создании севастопольской картинной галереи было принято в 1924 году. С 1927 по 1941 год галерея располагалась в бывшем кинотеатре "Лотос", по соседству с домом Гавалова. К началу Великой Отечественной войны в фондах музея было около 2500 предметов, 1500 из которых находились в экспозиции.

Севастопольский художник Михаил Крошицкий начал работать в музее в 1927 году научным сотрудником, в 1939 стал директором. В 1991 году музею присвоено его имя. Из осажденного Севастополя в декабре 1941 года он вывез более 100 ящиков с экспонатами. Без эвакуационных документов ценный груз отказывались принимать в художественных музеях, и Крошицкий в течение 13 месяцев "кочевал" с ним из Грузии на Каспий, по азиатским республикам и Алтайскому краю. В январе 1943 года после 43 перегрузок, двух морских переходов и 11 тысяч километров по железным дорогам экспонаты наконец приняли на хранение в Томске. После войны, в 1945 году, Крошицкий сразу вернулся с ними в Крым.

Однако вывезти удалось не все - более тысячи предметов декоративно-прикладного искусства, икон, скульптур из бронзы, мрамора, а также мебели были утрачены в годы оккупации.