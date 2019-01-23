Житель Волгограда выставил на продажу книгу за 85 тысяч рублей

Объявление о продаже антикварного псалтыря появилось на странице популярного сайта бесплатных объявлений. Житель Волгограда продает раритетное издание за 85 тысяч рублей, и при этом он готов поторговаться.

Как сообщил владелец, издание отпечатано в типографии Свято-Успенской Почаевской Лавры. Судя по фотографиям, издание хорошо сохранилось, хотя видна частичная утрата фактуры обеих переплетных крышек и корешка, а на обложке есть пятна.

Объявление стало очень популярным, набрав за сутки несколько тысяч просмотров.