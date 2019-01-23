Упаковки с дюжиной яиц начали продаваться с нынешней недели в фирменных магазинах одной из крупных птицефабрик Свердловской области. Так в регионе отреагировали на январский российский скандал вокруг "девятка" яиц. "На Урале в упаковке всегда будет 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение, и будет не менее 12", - заявил на первой в году пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Не прошло и пары дней, как дюжина действительно появилась на прилавках.

Напомним, бурю эмоций у россиян вызывало фото "девятка" яиц, выложенное в соцсетях в период новогодних праздников: обычная картонная упаковка, но одна из ячеек пуста. О том, что так задумано производителем товара, говорила крупная цифра 9. "Девяток" яиц при этом по стоимости не уступал десятку - 64,5 рубля за упаковку, что особенно возмутило потребителей. Одни посчитали это уловкой продавцов, другие - небывалым ростом цен.

В декабре Росстат действительно зафиксировал в 30 субъектах РФ, в том числе на Урале, заметный, до 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, рост цен на яйца. Такого скачка не было с 2015 года. Правда, аналитики назвали это традиционным предпраздничным ходом: производители всегда перед Новым годом повышают цены на продукты, входящие в "индекс оливье". Считается, что потом стоимость снижается. Как показали исследования "РГ", на оптовом рынке яичной продукции Среднего Урала сейчас цены сравнимы с прошлогодними. Производители предлагают яйца в основном по 4,2-5,2 рубля за штуку в зависимости от сорта. Самый выгодный вариант - 2,35 рубля, но при условии приобретения не менее миллиона яиц. Понятно, что в магазинах продукт дорожает как минимум на четверть: плюсуются транспортные расходы и торговая надбавка. В сетевых магазинах мы не нашли десятка дешевле 49,9 рубля, верхняя планка доходит до ста рублей. Это при том, что яичный рынок УрФО считается насыщенным и динамично развивающимся. Сразу три здешних региона - Челябинская, Тюменская и Свердловская области - входят в десятку российских лидеров по объему производства яиц.

Анонсированная губернатором дюжина отлична не только размером, но и ценой. Увеличенную упаковку продают за 48 рублей. Правда, по словам продавцов, десяток стоил немного меньше - 45. Как пояснил руководитель птицефабрики Александр Засыпкин, на лишней паре яиц в упаковке предприятие не прогорит, общая разница между затратами и прибылью крупного производителя позволяет сдерживать цену и делать ее социально разумной (специализируется предприятие на производстве мяса бройлеров и продукции из него, а яйца - товар попутный). К тому же продается социально ориентированная дюжина исключительно в фирменных магазинах компании, что сводит к минимуму торговую наценку. В том, что дюжина расходится на ура, мы убедились воочию.

По словам руководителя птицефабрики, на лишней паре яиц в упаковке предприятие не прогорит, общая разница между затратами и прибылью крупного производителя позволяет сдерживать цену

- Возможность выпуска товара в новой упаковке обсуждалась еще до выступления губернатора. Мы хотели показать землякам, что не для всех производителей прибыль - главное, - заявил журналистам Александр Засыпкин.

Задумка удалась, причем маркетинговый ход предприятия сработал не только на его имидж, но и на кошелек потребителя. Нынче это редкое явление. Кстати, после скандала и удмуртские производители яиц попытались сделать хорошую мину: мол, все ради ребрендинга птицефабрики, а свой креативный "девяток" мы готовы продавать по цене восьми яиц.

Уловки с уменьшением тары при прежней цене в мире давно известны и даже имеют название - шринкфляция. В России, по оценке экспертов, она практикуется с 2012 года, но до сих пор проходила без особого шума. Яичный скандал привлек к теме внимание. Скажем, в Вологодской области начали продавать яйца вовсе без упаковки, поштучно, за 7,7 рубля. В соцсетях этот подход при такой цене товара даже одобрили. А представители объединения независимых АЗС не исключают, что скоро шринкфляция перекинется с продуктов питания на бензин: на заправках начнут указывать стоимость пол-литра топлива, чтобы психологически не травмировать потребителей ростом цен.

Уже звучат предложения пресечь подобные уловки на законодательном уровне. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову ввести четкую систему стандартов фасовки продуктов. "Иногда люди только дома обнаруживают, что купили меньше, чем хотели, и чувствуют себя обманутыми. Пенсионеры вынуждены разобраться и посчитать, сколько же действительно стоит килограмм гречки, если ее фасуют по 700 граммов. Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути из-за снижения веса идет переплата", - говорится в обращении депутата. По мнению законодателей, необходимо принять нормативно-правовые акты, узаконивающие требования к фасовке хотя бы тех продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину, чтобы для молока, круп и яиц действовали единые стандарты: яйца фасовали в упаковку, кратную 10 штукам, молоко - кратно 0,25 литра, крупы - полкило.