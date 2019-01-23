Чтобы очистить Курган от мусора, власти купили два КамАЗа с манипулятором. Ликвидацией несанкционированных свалок займется предприятие "КурганЛес", в которое дополнительно взяли в штат семь сотрудников.

Новая техника обошлась казне в 14 с лишним миллионов рублей. В мэрии считают затраты оправданными. До этого на борьбу с помойками муниципалитет выделял 10 миллионов в год. Однако победить их так и не удалось. Только уберут хлам, а через несколько дней на этом месте новая куча. Никакие уговоры на курганцев не действуют, наказания они не боятся.

- Мы в лесу засады устраивали, за руку нарушителей ловили, но ничего доказать не могли, - рассказал "РГ" директор "КурганЛеса" Анатолий Тарасенко.

Бригадам с КамАЗами предстоит вывезти за год около 25 тысяч кубометров (400 железнодорожных вагонов) мусора. В списке - 140 несанкционированных свалок. Больше всего их в промышленных районах и частном секторе.

Между тем

В Шадринске жители частного сектора покупают специальные желтые пакеты, собирают в них мусор, бытовые отходы и выставляют все это "добро" на обочину. Раз в неделю машина вывозит накопившийся хлам. Пакет стоит от 45 до 52 рублей, в его стоимость включена оплата услуг предприятия, утилизирующего отходы. Никаких дополнительных договоров заключать не надо, единственное условие - приобрести пакет. Система работает с 2010 года и всех устраивает. Главное - порядка стало больше.