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23.01.2019 20:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вывезут 400 вагонов мусора

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 15(7773)
Чтобы очистить Курган от мусора, власти купили два КамАЗа с манипулятором. Ликвидацией несанкционированных свалок займется предприятие "КурганЛес", в которое дополнительно взяли в штат семь сотрудников.

Новая техника обошлась казне в 14 с лишним миллионов рублей. В мэрии считают затраты оправданными. До этого на борьбу с помойками муниципалитет выделял 10 миллионов в год. Однако победить их так и не удалось. Только уберут хлам, а через несколько дней на этом месте новая куча. Никакие уговоры на курганцев не действуют, наказания они не боятся.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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- Мы в лесу засады устраивали, за руку нарушителей ловили, но ничего доказать не могли, - рассказал "РГ" директор "КурганЛеса" Анатолий Тарасенко.

Бригадам с КамАЗами предстоит вывезти за год около 25 тысяч кубометров (400 железнодорожных вагонов) мусора. В списке - 140 несанкционированных свалок. Больше всего их в промышленных районах и частном секторе.

Между тем

В Шадринске жители частного сектора покупают специальные желтые пакеты, собирают в них мусор, бытовые отходы и выставляют все это "добро" на обочину. Раз в неделю машина вывозит накопившийся хлам. Пакет стоит от 45 до 52 рублей, в его стоимость включена оплата услуг предприятия, утилизирующего отходы. Никаких дополнительных договоров заключать не надо, единственное условие - приобрести пакет. Система работает с 2010 года и всех устраивает. Главное - порядка стало больше.

Экономика ЖКХ Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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