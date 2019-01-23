- Пусть меня называют сутяжником. Но я просто настойчив - добиваюсь выполнения всеми признанных правил, инструкций, стандартов, - подчеркивает Андрей.
Разрушая барьеры
С недоброжелательными, обидными комментариями в свой адрес пользователей интернета, и не только от них, Романов сталкивается частенько: "Накаляет обстановку, делая из мухи слона, позорит город". "Все с мужиком понятно - на что не пойдешь, чтобы быть в центре внимания". "Хорошее занятие нашел - деньги выбивать". "Откуда этот шут взялся?" Однако сочувствующих и симпатизирующих несравнимо больше. Инвалиды за Романова вообще горой стоят, видя в нем своего правозащитника. Иногда к Андрею обращаются за советом и помощью даже жители ближнего зарубежья.
Романов старается философски относиться к выпадам, насмешкам и непониманию. Ведь большинство здоровых людей имеют смутное представление о буднях инвалидов, полагают, что у них проблема, по сути, одна - в потере в той или иной степени здоровья и трудоспособности, в лечении и реабилитации, а что касается городской инфраструктуры, то она, как представляется, достаточно хорошо адаптирована к нуждам маломобильных. И редко кто знает, сколько рядом с нами этих маломобильных. По данным Росстата, на начало прошлого года в России их насчитывалось свыше 12,1 миллиона. Как раз столько проживает во всем УрФО.
В свое время эта статистика Андрея Романова также не волновала. Он, имея за плечами два высших образования, успешно выстраивал карьеру управленца в федеральных торговых сетях. Шесть с половиной лет назад сильнейший стресс вылился в инсульт.
- Однажды проснулся, а встать не в состоянии - паралич.
В первые месяцы без коляски обходиться не мог. Превозмогая боль, заново учился ходить. Одна нога не сгибается, левая рука - плетью. Тем не менее с тростью Андрей относительно уверенно передвигается по тротуарам. Способен осторожно спуститься по ступенькам, и то не всегда, а вот подняться - увы. Разве что ползком. Дома его ждут двое взрослых детей, у одного из них также инвалидность, и внук-первоклассник.
Неподъемный человек
Романов не приемлет формального подхода к организации так называемого безбарьерного пространства. О нуждах инвалидов разного рода управленцы, администраторы вроде бы не забывают, только их старания нередко ради галочки в отчете. Возьмем пешеходные надземные и подземные переходы. В Тюмени их количество стремительно растет, подъемники же, как правило, не универсальные. Их изготовитель, ссылаясь на требования безопасности, запретил, в частности, перемещать инвалидов без коляски. Как-то Андрей оказался в ловушке: самостоятельно спустился в переход, а воспользоваться специальным лифтом ему не позволили: "Стоячее положение инструкция не предусматривает". Пришлось вызывать спасателей с носилками. После получившей широкую огласку истории "ограниченные" подъемники менять не стали - дорого, однако для каждого муниципалитета приобрели специальное кресло.
В январе общественники и журналисты местного СМИ пригласили Романова в качестве профильного "ревизорро" обследовать надземные переходы в пригороде на федеральных трассах, связывающих Тюмень с Екатеринбургом и Тобольском. И там, и там установлены легкие типовые конструкции. Они быстро монтируются, дешевы и, как свидетельствует начальник "Уралуправтодора" Алексей Борисов, "отвечают всем правилам". Очевидный изъян: боковые решетчатые ограждения - не помеха для осадков. Близ деревни Дербыши общественных контролеров ужаснули сугробы на верхнем деревянном настиле, заметенные лестницы. Отчего ж нет сплошной защиты от снега, дождя и ветра? Оказывается, это не предусмотрено правилами.
Первый сданный в эксплуатацию на екатеринбургском направлении подъемник Андрей Романов опробовал. Комфорта не ощутил, а трудности - да. На Тобольском тракте надземных переходов достаточно, подъемников - мало. Воспользоваться ими вовсе не получилось. Доступ в кабины дистанционный, попытка же объясниться с диспетчером посредством кнопки вызова не удалась, поскольку проезжавшие мимо машины заглушали микрофонную связь. Претензии, вопросы и пожелания группа активистов изложила в обстоятельном письме в прокуратуру. Они предлагают детально обсудить обострившуюся проблему перемещения инвалидов через дороги со всеми, кто имеет к ней прямое и косвенное отношение.
Ползком в суд
Не скажешь, что Романов бьется головой об стену. В поликлинике дневной стационар, который он посещал, перенесли с первого этажа на второй, однако поспешили вернуть обратно, когда пациент выложил в Сеть видеозапись о том, как он ползком преодолевает лестничные пролеты. После огласки подобного "инцидента" в райсуде в здании установили подъемник. Другой суд потребовал от тюменского отделения крупного банка выплатить Андрею, клиенту этого кредитного учреждения, 20 тысяч рублей моральной компенсации за неработающую кнопку вызова у входа. Юрист ответчика увидел в истце человека, ищущего пустяковый повод для извлечения материальной выгоды. Но в итоге банк признал вину, наказал проштрафившихся сотрудников, публично извинился перед Романовым и перечислил ему взысканную сумму, а главное - оборудовал подъемник. Аналогичным образом за "мертвую" кнопку наказан судом на тысячу рублей интернет-провайдер.
И все же дискриминация маломобильных людей то и дело проявляется, считает Андрей. Он приводит десятки случаев унизительных для инвалидов ситуаций, когда они не могут "войти, как обычные люди" в аптеку, стоматологическую клинику, госучреждение, когда натыкаются на высокие бордюры, обходят и объезжают непреодолимые рукотворные препятствия, когда им отказывают в законных правах.
Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов:
- Речь об ограничениях, созданных окружением, физическими препятствиями и предвзятым отношением других людей. Если их не станет, возможности инвалида будут такими же, как у любого другого. Физические, психические, интеллектуальные нарушения есть у многих, но они не делают человека инвалидом до тех пор, пока эти нарушения не взаимодействуют с барьерами. К примеру, меня инвалидом делает не коляска, а лестница. Коляска - мой способ передвижения.
Сознательно идете на конфронтацию. Как думаете, характер у вас конфликтный?
Андрей Романов: Не сказал бы. У меня были и сохранились добрые отношения с сослуживцами. Кроме тех, кого в свое время уволил. Принципиальное отстаивание позиции подразумевает, что тебя кто-то воспримет в штыки. С дипломатическими приемами тут победы не добиться. И, как понимаете, не только за себя воюю. В моем положении тысячи и тысячи. Жалобы, ходатайства многие пишут, но, к сожалению, редко кто решается идти в суд в поисках справедливости.
Все-таки очевиден огромный прогресс по отношению к инвалидам по сравнению, допустим, с серединой прошлого века, когда их обычно записывали в изгои. Согласны? И по какому поводу вы испытали как инвалид положительные эмоции, если таковые были, в последние год-два?
Андрей Романов:Конечно, согласен. Порадовала и приятно удивила недавняя поездка в столицу. Понравилось доброжелательное, предупредительное отношение сотрудников аэропортов Рощино и Домодедово, авиакомпаний. В Москве только в автобус зайдешь - сразу несколько человек предлагают свое место. В ГУМе и его работники, и покупатели участливо интересуются, чем могут помочь. В Тюмени немало примеров успешного формирования безбарьерной среды. Среди коммерческих структур лучше всех с этим справляются, на мой взгляд, крупные ретейлеры. А, скажем, устройство офиса администрации Восточного административного округа может служить ориентиром для других зданий, где размещаются органы власти.
Уровень безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью в Тюменской области заметно выше, чем в среднем по России, и приближается к 70 процентам. Поэтапная реализация дорожной карты предполагает достижение к 2025 году 100-процентной доступности объектов и услуг в важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения региона.
По информации департамента социального развития Тюменской области