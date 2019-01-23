Андрей Романов в Тюмени многим известен. Он, инвалид второй группы, стал своеобразным блогером: в Сети периодически выкладывает провокационные, привлекающие внимание ролики. Снимает себя ползущим по лестничным пролетам, по асфальту: смотрите, говорит он, каково немощному человеку, когда ему не создали нормальные условия для передвижения, для посещения социальных учреждений, сервисных служб. Затем следуют заявления во властные инстанции, в прокуратуру, суд. Сравнительно недавно Романов выиграл два иска, оба к коммерческим структурам. Он, по его словам, готов, "если надо, идти до последней инстанции", чтобы заставить чиновников и бизнес выполнять законодательные нормы, касающиеся прав инвалидов.

- Пусть меня называют сутяжником. Но я просто настойчив - добиваюсь выполнения всеми признанных правил, инструкций, стандартов, - подчеркивает Андрей.

Разрушая барьеры

С недоброжелательными, обидными комментариями в свой адрес пользователей интернета, и не только от них, Романов сталкивается частенько: "Накаляет обстановку, делая из мухи слона, позорит город". "Все с мужиком понятно - на что не пойдешь, чтобы быть в центре внимания". "Хорошее занятие нашел - деньги выбивать". "Откуда этот шут взялся?" Однако сочувствующих и симпатизирующих несравнимо больше. Инвалиды за Романова вообще горой стоят, видя в нем своего правозащитника. Иногда к Андрею обращаются за советом и помощью даже жители ближнего зарубежья.

Романов старается философски относиться к выпадам, насмешкам и непониманию. Ведь большинство здоровых людей имеют смутное представление о буднях инвалидов, полагают, что у них проблема, по сути, одна - в потере в той или иной степени здоровья и трудоспособности, в лечении и реабилитации, а что касается городской инфраструктуры, то она, как представляется, достаточно хорошо адаптирована к нуждам маломобильных. И редко кто знает, сколько рядом с нами этих маломобильных. По данным Росстата, на начало прошлого года в России их насчитывалось свыше 12,1 миллиона. Как раз столько проживает во всем УрФО.

В свое время эта статистика Андрея Романова также не волновала. Он, имея за плечами два высших образования, успешно выстраивал карьеру управленца в федеральных торговых сетях. Шесть с половиной лет назад сильнейший стресс вылился в инсульт.

- Однажды проснулся, а встать не в состоянии - паралич.

В первые месяцы без коляски обходиться не мог. Превозмогая боль, заново учился ходить. Одна нога не сгибается, левая рука - плетью. Тем не менее с тростью Андрей относительно уверенно передвигается по тротуарам. Способен осторожно спуститься по ступенькам, и то не всегда, а вот подняться - увы. Разве что ползком. Дома его ждут двое взрослых детей, у одного из них также инвалидность, и внук-первоклассник.

Неподъемный человек

Романов не приемлет формального подхода к организации так называемого безбарьерного пространства. О нуждах инвалидов разного рода управленцы, администраторы вроде бы не забывают, только их старания нередко ради галочки в отчете. Возьмем пешеходные надземные и подземные переходы. В Тюмени их количество стремительно растет, подъемники же, как правило, не универсальные. Их изготовитель, ссылаясь на требования безопасности, запретил, в частности, перемещать инвалидов без коляски. Как-то Андрей оказался в ловушке: самостоятельно спустился в переход, а воспользоваться специальным лифтом ему не позволили: "Стоячее положение инструкция не предусматривает". Пришлось вызывать спасателей с носилками. После получившей широкую огласку истории "ограниченные" подъемники менять не стали - дорого, однако для каждого муниципалитета приобрели специальное кресло.

В январе общественники и журналисты местного СМИ пригласили Романова в качестве профильного "ревизорро" обследовать надземные переходы в пригороде на федеральных трассах, связывающих Тюмень с Екатеринбургом и Тобольском. И там, и там установлены легкие типовые конструкции. Они быстро монтируются, дешевы и, как свидетельствует начальник "Уралуправтодора" Алексей Борисов, "отвечают всем правилам". Очевидный изъян: боковые решетчатые ограждения - не помеха для осадков. Близ деревни Дербыши общественных контролеров ужаснули сугробы на верхнем деревянном настиле, заметенные лестницы. Отчего ж нет сплошной защиты от снега, дождя и ветра? Оказывается, это не предусмотрено правилами.

Первый сданный в эксплуатацию на екатеринбургском направлении подъемник Андрей Романов опробовал. Комфорта не ощутил, а трудности - да. На Тобольском тракте надземных переходов достаточно, подъемников - мало. Воспользоваться ими вовсе не получилось. Доступ в кабины дистанционный, попытка же объясниться с диспетчером посредством кнопки вызова не удалась, поскольку проезжавшие мимо машины заглушали микрофонную связь. Претензии, вопросы и пожелания группа активистов изложила в обстоятельном письме в прокуратуру. Они предлагают детально обсудить обострившуюся проблему перемещения инвалидов через дороги со всеми, кто имеет к ней прямое и косвенное отношение.

Ползком в суд

Не скажешь, что Романов бьется головой об стену. В поликлинике дневной стационар, который он посещал, перенесли с первого этажа на второй, однако поспешили вернуть обратно, когда пациент выложил в Сеть видеозапись о том, как он ползком преодолевает лестничные пролеты. После огласки подобного "инцидента" в райсуде в здании установили подъемник. Другой суд потребовал от тюменского отделения крупного банка выплатить Андрею, клиенту этого кредитного учреждения, 20 тысяч рублей моральной компенсации за неработающую кнопку вызова у входа. Юрист ответчика увидел в истце человека, ищущего пустяковый повод для извлечения материальной выгоды. Но в итоге банк признал вину, наказал проштрафившихся сотрудников, публично извинился перед Романовым и перечислил ему взысканную сумму, а главное - оборудовал подъемник. Аналогичным образом за "мертвую" кнопку наказан судом на тысячу рублей интернет-провайдер.

И все же дискриминация маломобильных людей то и дело проявляется, считает Андрей. Он приводит десятки случаев унизительных для инвалидов ситуаций, когда они не могут "войти, как обычные люди" в аптеку, стоматологическую клинику, госучреждение, когда натыкаются на высокие бордюры, обходят и объезжают непреодолимые рукотворные препятствия, когда им отказывают в законных правах.

Комментарий

Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов:

- Речь об ограничениях, созданных окружением, физическими препятствиями и предвзятым отношением других людей. Если их не станет, возможности инвалида будут такими же, как у любого другого. Физические, психические, интеллектуальные нарушения есть у многих, но они не делают человека инвалидом до тех пор, пока эти нарушения не взаимодействуют с барьерами. К примеру, меня инвалидом делает не коляска, а лестница. Коляска - мой способ передвижения.

Блиц

Сознательно идете на конфронтацию. Как думаете, характер у вас конфликтный?

Андрей Романов: Не сказал бы. У меня были и сохранились добрые отношения с сослуживцами. Кроме тех, кого в свое время уволил. Принципиальное отстаивание позиции подразумевает, что тебя кто-то воспримет в штыки. С дипломатическими приемами тут победы не добиться. И, как понимаете, не только за себя воюю. В моем положении тысячи и тысячи. Жалобы, ходатайства многие пишут, но, к сожалению, редко кто решается идти в суд в поисках справедливости.

Все-таки очевиден огромный прогресс по отношению к инвалидам по сравнению, допустим, с серединой прошлого века, когда их обычно записывали в изгои. Согласны? И по какому поводу вы испытали как инвалид положительные эмоции, если таковые были, в последние год-два?

Андрей Романов:Конечно, согласен. Порадовала и приятно удивила недавняя поездка в столицу. Понравилось доброжелательное, предупредительное отношение сотрудников аэропортов Рощино и Домодедово, авиакомпаний. В Москве только в автобус зайдешь - сразу несколько человек предлагают свое место. В ГУМе и его работники, и покупатели участливо интересуются, чем могут помочь. В Тюмени немало примеров успешного формирования безбарьерной среды. Среди коммерческих структур лучше всех с этим справляются, на мой взгляд, крупные ретейлеры. А, скажем, устройство офиса администрации Восточного административного округа может служить ориентиром для других зданий, где размещаются органы власти.

Дословно

Уровень безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью в Тюменской области заметно выше, чем в среднем по России, и приближается к 70 процентам. Поэтапная реализация дорожной карты предполагает достижение к 2025 году 100-процентной доступности объектов и услуг в важнейших сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения региона.

По информации департамента социального развития Тюменской области