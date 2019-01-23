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23.01.2019 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Лестница наук" привела к победе

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 15(7773)
Одиннадцатиклассник из Шадринска Дмитрий Мананков придумал, как использовать альтернативные источники энергии на промышленном предприятии. Его установка вырабатывает электричество из воды, которая после охлаждения на градирне сливается в бассейн.
Фото: Пресс-служба ШААЗ Дмитрий с заслуженной наградой конкурса "Лестница наук-2018". Фото: Пресс-служба ШААЗ
Дмитрий с заслуженной наградой конкурса "Лестница наук-2018". Фото: Пресс-служба ШААЗ

Устройство состоит из водяного колеса и механизма на основе пьезоэлементов - электрохимических преобразователей. В них под воздействием внешнего механического давления возникает электрический заряд. Вода сливается с градирни, раскручивает водяное колесо. Оно, в свою очередь, передает крутящий момент механизму, вырабатывающему электричество. Над проектом Дмитрию помогали работать наставники из Шадринского автоагрегатного завода: заместитель главного технолога по производству Павел Вильджунас и инженер по наладке оборудования Николай Тетюков.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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Разработку юного инженера отметили на Всероссийском конкурсе "Лестница наук-2018". Старшеклассник удостоился первого места и гранта в 20 тысяч рублей. На эти деньги Дмитрий хочет приобрести патент на свое изобретение.

- Во время защиты проекта члены жюри поинтересовались КПД моей установки, - рассказал Дмитрий. - Я пытался доказать значимость самого механизма, преобразующего энергию, а не его коэффициент полезного действия.

Кстати, это не первое достижение шадринского Кулибина. Недавно он попал в число призеров Всероссийского научно-технического конкурса "Инженериада".

Общество Образование Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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