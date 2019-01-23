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23.01.2019 20:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Студентам подфартило

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 15(7773)
Накануне Татьяниного дня в Курганской области приняли закон о социальной помощи студентам из малообеспеченных семей. Почти шесть тысяч учащихся высших и средних специальных учебных заведений раз в год будут получать из бюджета по 500 рублей.
Студентка-сирота доказала, что ей положена помощь от государства

На первый взгляд, сумма небольшая. Однако закон открывает дорогу для назначения ежемесячной государственной социальной стипендии в размере от 800 до 2,5 тысячи рублей. По ФЗ "Об образовании" пособие полагается тем, кто получает социальную помощь. Претендовать на социальную стипендию имеют право студенты-бюджетники очных отделений, прописанные в Курганской области, хотя учиться они могут и в других регионах. Кстати, в отличие от других выплат, эта стипендия не зависит от оценок в зачетной книжке.

Тем временем

В правительстве региона обсуждают проект документа об именных губернаторских стипендиатах. Повышенную стипендию с осени 2019 года назначат наиболее талантливым представителям учащейся молодежи.

- Всего планируется номинировать 10 аспирантов, 15 студентов и 28 учащихся средних специальных учебных заведений. Доплата составит от 2,5 до шести тысяч рублей ежемесячно, - пообещал глава Зауралья Вадим Шумков.

Общество Образование Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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