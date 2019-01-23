В региональном минсельхозе стартует прием документов на оказание одного из самых популярных у аграриев видов господдержки - так называемой несвязанной, или погектарной, которая выплачивается исходя из размера посевных площадей. В 2019 году на эти цели в Челябинской области направят 495 миллионов рублей, из которых 285 миллионов - федеральные средства.

Одним из основных условий выплаты несвязанной поддержки является сохранение посевных площадей. По предварительным данным, общая площадь, занятая сельскохозяйственными культурами, в нынешнем году увеличится на 9,5 тысячи гектаров и составит 1,9 миллиона гектаров. Прирост планируется за счет увеличения посевов зерновых и зернобобовых (на 15 тысяч гектаров) и масличных культур (на 8,5 тысячи).

По словам аграриев, наиболее рентабельно сегодня выращивать подсолнечник и лен, из которых производят растительное масло. Именно эти культуры предполагается разместить на площади 170 тысяч гектаров. Кстати, производителей масличных культур область поддерживает отдельным видом субсидий.

По словам главы фермерского хозяйства из Агаповского района Айдархана Карсакбаева, в этом году площадь посевов увеличат минимум на две тысячи гектаров - до 20 тысяч - за счет возврата в оборот залежных земель. Новые поля займут в том числе подсолнечник и лен, которые здесь выращивают уже на протяжении 6-7 лет.

- В последние годы выращивать масличные культуры стало более выгодно, поскольку есть спрос: много сырья уходит на экспорт - в Китай, часть продаем в соседнюю Башкирию, где открылся крупный завод по производству подсолнечного масла, - рассказывает фермер. - Мы сами наладили в хозяйстве переработку, теперь подсолнечное масло сдаем на местные птицефабрики, а жмых используем в животноводстве в качестве компонента кормов, так что ничего не пропадает.

Как пояснили в региональном минсельхозе, в первую очередь в этом году субсидии перечислят производителям зерновых, зернобобовых и кормовых культур: необходимо успеть довести деньги до получателей до начала посевной кампании, чтобы снизить их расходы на закупку ГСМ, семян, удобрений и подготовку техники к полевым работам. Прием документов на субсидии от тех, кто выращивает масличные и картофель, запланирован в апреле, овощи и семенной картофель - в июне.

Наиболее рентабельно сегодня выращивать подсолнечник и лен, из которых производят растительное масло. Эти культуры предполагается разместить на площади 170 тысяч гектаров

- Для нас очень важно, что субсидии выплачиваются перед началом посевной, поскольку затраты год от года растут, в одиночку нам их не осилить: сегодня предлагают дизтопливо закупать по 60 тысяч рублей за тонну, хотя в прошлом году перед посевной максимальный ценник доходил до 49-50 тысяч, - говорит руководитель хозяйства из Верхнеуральского района Виктор Фомин.

Помимо несвязанной поддержки растениеводы могут получить субсидии на развитие элитного семеноводства, приобретение минеральных удобрений и вовлечение в оборот заброшенных сельхозпаев, на модернизацию технического парка, на закладку и уход за многолетними насаждениями. Также выплаты предусмотрены на реализацию НИОКР и оцифровку сельхозугодий.

В этом году появятся и новые виды господдержки аграриев в рамках реализации нацпроектов: разработаны подпрограммы поддержки фермеров, развития сельской кооперации и экспорта продукции АПК.

Кстати, на уровне региона принято решение с этого года начать выплату субсидий сельхозпроизводителям, осуществляющим экспортные поставки автотранспортом - речь идет о возмещении части затрат на доставку продукции до российской границы (аналогичная программа для железнодорожных перевозок действует по РФ).

- В этом году обязательное условие предоставления субсидий, связанное с изменениями в Бюджетном кодексе, - полное отсутствие задолженности по налогам и сборам, в том числе речь идет о долгах за аренду имущества и централизованных кредитах, выданных еще в 1992 году, - сообщила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Валентина Писанова.

По ее словам, среди потенциальных получателей господдержки есть компании, которые в связи с истечением срока давности "очистили" свои бюджеты от задолженности, по которой вовремя не были инициированы судебные разбирательства. При этом долги, пусть даже небольшие, остались числиться на счетах и видны контролирующим органам. Например, у многих компаний есть такая, вроде бы списанная, задолженность по арендным платежам перед региональным минимущества. Минсельхоз предупреждает, что она тем не менее может стать причиной отказа в выплате субсидий, если хозяйства не урегулируют этот вопрос.