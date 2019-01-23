Визуально объемные изображения появились на трансформаторных подстанциях в рамках культурного проекта "Город-музей Горнозаводской цивилизации под открытым небом", приуроченного к 300-летию Полевского. Кирпичная коробка одной подстанции превратилась в диораму - почти настоящий макет первого города-завода на Чусовой, а стены второго энергообъекта украсила реалистичная барка: на таких судах триста лет назад уральские металлурги отправляли свою продукцию в плавание по Чусовой.

- Идея родилась после знакомства участников проекта "Стрит-арт" с богатой историей Полевского, - рассказала корреспонденту "РГ" советник главы городского округа Эльмира Самохина. - Финансово ее поддержала Русская медная компания, исполнителями стали московские художники, а сотрудники "Облкоммунэнерго" подготовили стены подстанций - оштукатурили их. Но это еще не все новые городские объекты: по-новому теперь выглядят также автовокзал и библиотека.

Подробные пояснения нужны прежде всего туристам, ведь большинство жителей Полевского прекрасно знает историю добычи мрамора и малахита неподалеку от города

На стенах автовокзала разместилась целая выставка уральских минералов: в первую очередь это шары из белого мрамора и малахита - их выпуклые бока, кажется, даже можно потрогать. Объемные граффити сопровождаются текстом: по словам Самохиной, подробные пояснения нужны прежде всего туристам, ведь большинство полевчан прекрасно знает историю добычи мрамора и малахита неподалеку от города. Тем, кто забыл, напомнит об этом название здешнего села Мраморского и, конечно же, знаменитые сказы Павла Бажова, действие почти половины которых происходит в Полевском и его окрестностях. Кстати, с начала промышленной разработки месторождения малахита на Гумешевском месторождении прошло тоже 300 лет - она велась с 1718 года.

Самые необычные изображения - птицевидные идолы - словно выбиты на стенах библиотеки. Мифические существа, следы ушедшей древней культуры, тоже связаны не только с историей Полевского, но и с литературным наследием Бажова. У людей, населявших здешние места более трех тысяч лет назад, существовало поверье, что души знатных людей племени - шаманов, воинов, древних металлургов - после смерти забирают эти идолы. Поэтому вместилища душ, медные изображения существ с выгнутыми клювами, предавали земле.

- В 1936 году Бажов написал сказ "Дорогое имячко" - о богатствах, спрятанных в Азов-горе возле Полевского. Спустя несколько лет, в 1939-м, местные мальчишки пошли туда искать клад. И действительно откопали… несколько десятков медных фигурок. Часть найденных исторических сокровищ тогда передали в Свердловский областной краеведческий музей, а остальные фигурки птицевидных существ можно увидеть в музее Полевского, - сообщила Эльмира Самохина.

Понятно, что полная информация об изображениях на стене не поместится, поэтому авторы проекта нанесли рядом с каждым рисунком QR-код. Любознательные прохожие смогут "расшифровать" черно-белый квадрат при помощи смартфона. Кстати, новый проект обещают продолжить: историко-художественную "перезагрузку" в Полевском ежегодно будет проходить как минимум одно здание.